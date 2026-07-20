52 χρόνια από την εισβολή που χώρισε το νησί

Πενήντα δύο χρόνια μετά την αποβίβαση των τουρκικών δυνάμεων στην Κύπρο, στις 20 Ιουλίου 1974, τα γεγονότα εκείνου του καλοκαιριού παραμένουν ένα καθοριστικό τραύμα για το νησί και ένα κρίσιμο επεισόδιο στη γεωπολιτική του Ψυχρού Πολέμου. Η εισβολή, που ξεκίνησε με την κωδική ονομασία «Αττίλας», ακολούθησε μια εβδομάδα ταχείας κλιμάκωσης που πυροδοτήθηκε από ένα πραξικόπημα που υποστηρίχθηκε από τη στρατιωτική χούντα της Ελλάδας, ωστόσο οι ρίζες της βρίσκονταν βαθύτερα, σε χρόνια διακοινοτικών εντάσεων, στρατηγικής αντιπαλότητας και ανταγωνιστικών εθνικών φιλοδοξιών.

Από την κρίση στην απόφαση

Η άμεση αφορμή δόθηκε στις 15 Ιουλίου 1974, όταν το ελληνικό στρατιωτικό καθεστώς της χούντας στην Αθήνα ενορχήστρωσε πραξικόπημα κατά του Προέδρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄. Η κίνηση αυτή, που εκτελέστηκε από Έλληνες αξιωματικούς που διοικούσαν την Κυπριακή Εθνική Φρουρά μαζί με τοπικές δυνάμεις, αποσκοπούσε στην προώθηση του μακροχρόνιου στόχου, δηλαδή της ένωσης με την Ελλάδα.

Για την Τουρκία, η οποία είχε αντιταχθεί σταθερά στην ένωση και υποστήριζε ότι είχε δικαιώματα βάσει συνθηκών ως εγγυήτρια δύναμη της ανεξαρτησίας της Κύπρου, το πραξικόπημα παρείχε τόσο δικαιολογία όσο και ευκαιρία. Σύμφωνα με τουρκικές πηγές, ο Πρωθυπουργός Μπουλέντ Ετζεβίτ, σε συνεννόηση με στρατιωτικούς και πολιτικούς ηγέτες, έλαβε την απόφαση να προχωρήσει σε εισβολή την ίδια νύχτα της 15ης Ιουλίου.

Τις επόμενες ημέρες, η Άγκυρα κινήθηκε γρήγορα σε δύο μέτωπα. Οι στρατιωτικές προετοιμασίες εντάθηκαν, με στρατεύματα να κινητοποιούνται και να τοποθετούνται κατά μήκος της νότιας ακτής. Ταυτόχρονα, ξεκίνησε μια εντατική διπλωματική εκστρατεία. Ο Ετζεβίτ ήλθε σε επαφή με το Λονδίνο, την Ουάσινγκτον και τη Μόσχα, επικαλούμενος τη Συνθήκη Εγγυήσεων του 1960 και υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία ενεργούσε με σκοπό την αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης και την προστασία των Τουρκοκυπρίων, οι οποίοι, όπως ισχυριζόταν, βρίσκονταν υπό άμεση απειλή. Οι αντιδράσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών, που ήταν και οι δύο βαθιά εμπλεκόμενες στις ισορροπίες του ΝΑΤΟ και στη στρατηγική του Ψυχρού Πολέμου, παραμένουν αμφιλεγόμενες. Αν και καμία από τις δύο χώρες δεν υποστήριξε ανοιχτά τη στρατιωτική δράση, καμία δεν έδρασε αποφασιστικά για να την αποτρέψει. Έχοντας διαφύγει σώος από το πραξικόπημα, ο Μακάριος απευθύνθηκε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη στις 19 Ιουλίου 1974, καταγγέλλοντας το πραξικόπημα και την απειλή που η στρατιωτική χούντα της Αθήνας αποτελούσε για τη συνταγματική ομαλότητα και τις δημοκρατικές ελευθερίες. Προειδοποίησε ότι οι επιπτώσεις «θα είναι πολύ σοβαρές και εκτεταμένες, αν επιτραπεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση έστω και για μικρό χρονικό διάστημα».

Η εισβολή

Μόλις λίγες ώρες αργότερα, λίγο μετά τις 5 το πρωί της 20ής Ιουλίου 1974, η Τουρκία ξεκίνησε την Επιχείρηση «Αττίλας Ι». Αλεξιπτωτιστές ρίφθηκαν βόρεια της Λευκωσίας, ενώ αμφίβιες δυνάμεις αποβιβάστηκαν στο Πέντε Μίλι, δυτικά της Κερύνειας, με την υποστήριξη ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων. Μέσα σε λίγες ώρες, η Κύπρος βρισκόταν υπό συντονισμένη επίθεση από ξηρά, θάλασσα και αέρα.

Η ελληνοκυπριακή πλευρά βρέθηκε απροετοίμαστη. Το πραξικόπημα είχε διαταράξει τις δομές διοίκησης, αποδιοργανώσει τις μονάδες και αφήσει την πολιτική ηγεσία σε κατάσταση σύγχυσης. Παρ’ όλα αυτά, τμήματα της Εθνικής Φρουράς και του ελληνικού στρατιωτικού αποσπάσματος στο νησί προέβαλαν αντίσταση, ιδίως γύρω από την Κερύνεια και τον Πενταδάκτυλο.

Οι επόμενες μέρες

Στις 21 Ιουλίου, οι τουρκικές δυνάμεις εδραίωσαν το προγεφύρωμά τους και άρχισαν να προωθούνται προς την ενδοχώρα. Οι μάχες εντάθηκαν στην περιοχή της Κερύνειας, ενώ οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν στη σύνδεση της ζώνης αποβίβασης με τον τουρκοκυπριακό θύλακα στη βόρεια Λευκωσία. Στην Αθήνα, η χούντα κλονίστηκε. Παρά τις απειλές κλιμάκωσης, οι ελληνικές δυνάμεις δεν συγκρούστηκαν άμεσα με την Τουρκία. Δύο ελληνικά υποβρύχια που βρίσκονταν στην περιοχή δεν αντέδρασαν στη μαζική έξοδο του τουρκικού στόλου από τη Μερσίνα της Τουρκίας προς τα βόρεια. Σε διπλωματικό επίπεδο, ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζόζεφ Σίσκο έκανε συνεχείς επαφές μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, προσπαθώντας να αποτρέψει έναν ευρύτερο ελληνοτουρκικό πόλεμο. Μέχρι τις 22 Ιουλίου, οι τουρκικές δυνάμεις είχαν επιτύχει τους βασικούς στόχους της πρώτης φάσης. Η Κερύνεια είχε πέσει και είχε δημιουργηθεί ένας στενός διάδρομος που συνέδεε την ακτή με τη βόρεια Λευκωσία. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών είχε ήδη εκδώσει, στις 20 Ιουλίου, το Ψήφισμα 353, με το οποίο ζητούσε εκεχειρία. Η εκεχειρία τέθηκε επίσημα σε ισχύ το απόγευμα της 22ας Ιουλίου. Στην πράξη, ωστόσο, οι μάχες συνεχίστηκαν σε αρκετές περιοχές.

Πολιτική αναταραχή

Η εισβολή προκάλεσε ραγδαίες πολιτικές αλλαγές. Στην Κύπρο, την ηγεσία ανέλαβε ο πρόεδρος της Βουλής, Γλαύκος Κληρίδης. Στην Ελλάδα, η χούντα κατέρρευσε υπό το βάρος της αποτυχίας και αποκαταστάθηκε η δημοκρατία. Αυτές οι εξελίξεις ενθαρρύνθηκαν, από τις ΗΠΑ. Στις 25 Ιουλίου ξεκίνησαν στη Γενεύη ειρηνευτικές συνομιλίες. Κατά τη διάρκεια πέντε ημερών, τα μέρη προσπάθησαν να σταθεροποιήσουν την κατάσταση και να χαράξουν ένα πλαίσιο για τις διαπραγματεύσεις. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε στις 30 Ιουλίου προέβλεπε κατάπαυση του πυρός, τη δημιουργία ζωνών ασφαλείας και τον σεβασμό των υφιστάμενων γραμμών ελέγχου. Ωστόσο, η κατάπαυση του πυρός αποδείχθηκε εύθραυστη. Ακόμη και ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονταν, οι τουρκικές δυνάμεις επέκτειναν την παρουσία τους.

Προάγγελος μιας βαθύτερης διαίρεσης

Τα γεγονότα του Ιουλίου του 1974 δεν έθεσαν τέλος στην κρίση. Αντίθετα, έθεσαν τις βάσεις για τη δεύτερη και πολύ πιο καταστροφική φάση της εισβολής τον Αύγουστο. Η εισβολή θα είχε ως αποτέλεσμα την κατάληψη περίπου του 37% του νησιού, τον εκτοπισμό πάνω από 200.000 Κυπρίων, χιλιάδες νεκρούς και αγνοούμενους, καθώς και ένα μόνιμο οικονομικό και εδαφικό ρήγμα. Εκείνο το καλοκαίρι, η Κύπρος είδε τη μία εγγυήτρια δύναμη να επιχειρεί να ανατρέψει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μια άλλη εγγυήτρια δύναμη να εισβάλλει και να καταλάβει ένα σημαντικό τμήμα της χώρας και την τρίτη εγγυήτρια δύναμη να παραμένει ουσιαστικά αδρανής και να παρακολουθεί. Πάνω από μισό αιώνα αργότερα, η κληρονομιά εκείνων των εβδομάδων παραμένει. Η γραμμή κατάπαυσης του πυρός που διαμορφώθηκε, γνωστή ως «γραμμή Αττίλα», εξακολουθεί να διαιρεί την Κύπρο, ενώ το πολιτικό ζήτημα που πυροδότησε τη σύγκρουση παραμένει ανεπίλυτο. Για την Κύπρο, η 20ή Ιουλίου δεν είναι μόνο μια ημερομηνία μνήμης αλλά και μια υπενθύμιση του πόσο γρήγορα η πολιτική κρίση, οι στρατηγικές επιλογές και η διεθνής διστακτικότητα μπορούν να αναδιαμορφώσουν τη μοίρα ενός έθνους.

Πηγή: Polignosi.com