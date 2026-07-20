Κύπριοι λογοτέχνες τίμησαν τον ήρωα Ανδρέα Μουζάκη στη Ζάκυνθο με κατάθεση στεφάνων και απαγγελία ποιημάτων

Συγκινητική εκδήλωση μνήμης προς τιμήν του ήρωα Συνταγματάρχη (ΠΖ) Ανδρέα Μουζάκη πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 19 Ιουλίου 2026 στον χώρο της προτομής του, στα Αλώνια του Άνω Γερακαρίου Ζακύνθου.

Οι Κύπριοι λογοτέχνες Κυριακή Δράκου, Εβίτα Κωνσταντίνου και Ελευθέριος Πλουτάρχου, τέως πρόεδρος της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου, κατέθεσαν στεφάνια και απήγγειλαν ποιήματα αφιερωμένα στη μνήμη του ήρωα, αμέσως μετά το τρισάγιο που τελέστηκε στον χώρο της προτομής.

Η εκδήλωση αποτέλεσε πρωτοβουλία της Ζακυνθινής Εστίας Πολιτισμού «Διονύσιος Ρώμας», σε συνεργασία με τους τρεις Κύπριους λογοτέχνες, οι οποίοι βρέθηκαν στη Ζάκυνθο για να τιμηθούν στο πλαίσιο του 10ου Παγκόσμιου Διαγωνισμού της Εστίας.

Οι βραβεύσεις εντάχθηκαν στις τετραήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν από τις 15 έως τις 19 Ιουλίου 2026. Στη σεμνή τελετή παρέστησαν ο πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ζακυνθινής Εστίας Πολιτισμού, καθώς και κάτοικοι της τοπικής κοινότητας, αποτίοντας φόρο τιμής σε έναν από τους σημαντικότερους ήρωες της κυπριακής τραγωδίας του 1974.

Ο Συνταγματάρχης (ΠΖ) Ανδρέας Μουζάκης γεννήθηκε την 1η Φεβρουαρίου 1928 στο Άνω Γερακάρι Ζακύνθου και υπήρξε ο πρώτος αξιωματικός που έπεσε ηρωικά μαχόμενος υπέρ της ελευθερίας της Κύπρου στην Αμμόχωστο κατά την τουρκική εισβολή, στις 20 Ιουλίου 1974. Σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά την εκδήλωση, ο Ανδρέας Μουζάκης ανέλαβε την πρωτοβουλία της μοναδικής νικηφόρας μάχης που δόθηκε εκείνη την ημέρα στην Αμμόχωστο εναντίον των τουρκικών δυνάμεων εισβολής, παρά τις διαταγές υποχώρησης που είχαν δοθεί από τη στρατιωτική ηγεσία της εποχής.

Η Αμμόχωστος κατελήφθη τελικά από τον τουρκικό στρατό στις 15 Αυγούστου 1974.

Η τελετή ολοκληρώθηκε σε κλίμα συγκίνησης και σεβασμού, αναδεικνύοντας τους διαχρονικούς δεσμούς Ελλάδας και Κύπρου και τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης μέσα από τον πολιτισμό και τη λογοτεχνία.