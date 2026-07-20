Ένωση Συντακτών: «Αήθης και ατεκμηρίωτη επίθεση» Παρασκευά κατά του Φρίξου Δαλίτη

Την έντονη αντίδραση της Ένωσης Συντακτών Κύπρου προκάλεσαν αναφορές του βουλευτή του κόμματος ΑΛΜΑ, Μιχάλη Παρασκευά, σε βάρος του δημοσιογράφου Φρίξου Δαλίτη, κατά τη διάρκεια εκπομπής podcast με την επωνυμία «Netcast Zone», η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στις 13 Ιουλίου 2026.

Σε ανακοίνωσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΚ κάνει λόγο για «αήθη, ατεκμηρίωτη και αφοριστική επίθεση, γεμάτη χαρακτηρισμούς, απαξίωση και ειρωνεία».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κ. Παρασκευάς χαρακτήρισε τον Φρίξο Δαλίτη «κατευθυνόμενο» και «προπαγανδιστή» που υπηρετεί «πολιτική σκοπιμότητα».

Η Ένωση Συντακτών χαρακτηρίζει τις συγκεκριμένες κατηγορίες «έωλες, ατεκμηρίωτες, αφοριστικές και βαθύτατα προσβλητικές», τονίζοντας ότι είναι «ανεπίτρεπτο, εκτός κάθε ηθικής και δεοντολογίας, να αμαυρώνεται η επαγγελματική πορεία ενός δημοσιογράφου με εικοσαετή θητεία στον κλάδο, τόσο άσκεφτα και ασόβαρα».

Όπως αναφέρει, οι ισχυρισμοί του βουλευτή «αγγίζουν τα όρια του προπηλακισμού και πρέπει να αποσυρθούν πάραυτα».

Παράλληλα, καλεί την ηγεσία του ΑΛΜΑ να τοποθετηθεί, διερωτώμενη κατά πόσο εγκρίνει «αυτή τη συμπεριφορά που παραβιάζει βάναυσα την πολιτική ευπρέπεια».

Η ΕΣΚ σημειώνει ότι η επίθεση του κ. Παρασκευά δεν περιορίστηκε στον Φρίξο Δαλίτη, καθώς ο βουλευτής ισχυρίστηκε γενικότερα ότι «υπάρχουν δημοσιογράφοι που είναι κατευθυνόμενοι».

Ο κ. Παρασκευάς απευθύνθηκε, επίσης, προς την Ένωση Συντακτών, λέγοντας: «Ας έλθει η Ένωση Συντακτών για να παραπονεθεί ότι δεν ισχύει τούτο. Κύριε Γιώργο Φράγκο, κάμετέ μου πρόβλημα».

Απαντώντας, το Διοικητικό Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι η Ένωση Συντακτών Κύπρου είναι «ένας σοβαρός οργανισμός με επτά δεκαετίες δράσης στην πλάτη της» και ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να «διολισθήσει σε χαρακτηρισμούς και αφορισμούς, αν και η πρόκληση είναι μεγάλη».

Καταλήγοντας, η ΕΣΚ επισημαίνει ότι όποιος έχει παράπονα σε βάρος δημοσιογράφων για συγκεκριμένη εργασία τους μπορεί να προσφύγει στα αρμόδια θεσμοθετημένα όργανα, στο πλαίσιο της αυτορρύθμισης του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, «προκειμένου να διεκδικήσει τα όποια δίκαια πιστεύει ότι έχει».