Νομική Υπηρεσία για Videogate: Στο στόχαστρο τώρα ο «εγκέφαλος» πίσω από το βίντεο - Παρατείνονται οι έρευνες μέχρι το τέλος του 2026

Στη Νομική Υπηρεσία βρίσκεται πλέον το πόρισμα για την υπόθεση Videogate, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την αποκάλυψη της ταυτότητας του εντολέα της εταιρείας που παρήγαγε το επίμαχο βίντεο, καθώς και των στόχων και των κινήτρων του. Ο Γενικός Εισαγγελέας ενέκρινε την παράταση του διορισμού του ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή Ανδρέα Πασχαλίδη μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Ο κ. Πασχαλίδης, πρώην δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου και πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας, διορίστηκε τον Ιανουάριο του 2026 από τον Γενικό Εισαγγελέα ως ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής.

Αποστολή του ήταν να διεξαγάγει ανακρίσεις, σε συνεργασία με την Αστυνομία, για τη διερεύνηση του ενδεχομένου διάπραξης οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος από οποιοδήποτε πρόσωπο σε σχέση με το βίντεο που αναρτήθηκε στις 8 Ιανουαρίου 2026 στην πλατφόρμα «Χ», μέσω λογαριασμού με το όνομα «Emily Thompson».

Σύμφωνα με τους όρους εντολής του, ο κ. Πασχαλίδης κλήθηκε να διερευνήσει κάθε ζήτημα που σχετίζεται με το βίντεο, περιλαμβανομένων του περιεχομένου και της αυθεντικότητάς του, της προέλευσής του, των συνθηκών και των κινήτρων παραγωγής και δημοσιοποίησής του, καθώς και οποιουδήποτε άλλου θέματος θα προέκυπτε κατά τη διερεύνηση.

Όπως αναφέρει η Νομική Υπηρεσία, «το πόρισμα/έκθεση, που αφορά ουσιαστικά στη διερεύνηση της πτυχής του περιεχομένου, υποβλήθηκε στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας στις 17 Ιουλίου 2026».

Η συγκεκριμένη πτυχή, μαζί με τις εισηγήσεις και τις επιφυλάξεις του ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή και της ανακριτικής ομάδας της Αστυνομίας, θα μελετηθεί και θα αξιολογηθεί από τη Νομική Υπηρεσία.

Στο πόρισμα περιλαμβάνεται επίσης εισήγηση του κ. Πασχαλίδη για παράταση του διορισμού του, προκειμένου να συνεχιστούν, σε συνεργασία με την Αστυνομία, οι έρευνες για «την πτυχή της αποκάλυψης της ταυτότητας του εντολέα της εταιρείας που παρήγαγε το βίντεο, των στόχων και των κινήτρων του».

Ο Γενικός Εισαγγελέας, αφού μελέτησε τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν του και την εισήγηση του κ. Πασχαλίδη, αποφάσισε να εγκρίνει το αίτημα και να παρατείνει τον διορισμό του ως ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή για τη συγκεκριμένη πτυχή της υπόθεσης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026.