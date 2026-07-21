Χειροπέδες σε 30χρονο για υπόθεση που διαπράχθηκε στις 25 Ιουνίου στη Λευκωσία

Συνελήφθη 30χρονος που καταζητείτο για υπόθεση σοβαρών αδικημάτων στην επαρχία Λευκωσίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Τα αδικήματα φέρεται να διαπράχθηκαν στις 25 Ιουνίου 2026. Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λευκωσίας.