Έκλεισε λωρίδα στον αυτοκινητόδρομο παρά έξοδο Νοσοκομείου Λεμεσού - Λόγω εργασιών καθαρισμού

Προσοχή συστήνει στους οδηγούς η Αστυνομία, καθώς είναι κλειστή η δεξιά λωρίδα στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου, με κατεύθυνση προς Πάφο, παρά την έξοδο του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της, η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας έχει κλείσει λόγω εργασιών καθαρισμού που διεξάγονται, από τις 9.00 το πρωί, και η κυκλοφορία διοχετεύεται μέσω της αριστερής λωρίδας του δρόμου.

Η Αστυνομία συστήνει προσοχή στους διερχόμενους οδηγούς οχημάτων, οι οποίοι καλούνται να οδηγούν τα οχήματά τους με ασφαλή, χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα και να συμμορφώνονται με την προσωρινή οδική σήμανση, στην περιοχή όπου διεξάγονται οι εργασίες.