Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Κύπρος

Έκλεισε λωρίδα στον αυτοκινητόδρομο παρά έξοδο Νοσοκομείου Λεμεσού - Λόγω εργασιών καθαρισμού

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η κυκλοφορία διοχετεύεται μέσω της αριστερής λωρίδας του δρόμου.

Προσοχή συστήνει στους οδηγούς η Αστυνομία, καθώς είναι κλειστή η δεξιά λωρίδα στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου, με κατεύθυνση προς Πάφο, παρά την έξοδο του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της, η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας έχει κλείσει λόγω εργασιών καθαρισμού που διεξάγονται, από τις 9.00 το πρωί, και η κυκλοφορία διοχετεύεται μέσω της αριστερής λωρίδας του δρόμου.

Η Αστυνομία συστήνει προσοχή στους διερχόμενους οδηγούς οχημάτων, οι οποίοι καλούνται να οδηγούν τα οχήματά τους με ασφαλή, χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα και να συμμορφώνονται με την προσωρινή οδική σήμανση, στην περιοχή όπου διεξάγονται οι εργασίες.

Tags

ΚΥΠΡΟΣΛΕΜΕΣΟΣΔήμος ΛεμεσούΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα