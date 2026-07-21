Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στους Εργάτες – Έκαψε επτά εκτάρια, ζημιές σε φωτοβολταϊκό πάρκο

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε βορειοδυτικά της Βιομηχανικής Περιοχής Εργατών, στη Λευκωσία, αφού κατέκαψε συνολική έκταση επτά εκταρίων. Από τις φλόγες επηρεάστηκαν υποστατικά με παλιά οχήματα και μηχανήματα, ενώ ελαφριές ζημιές υπέστη φωτοβολταϊκό πάρκο.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέα Κεττή, η πυρκαγιά ξέσπασε σε ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και καλαμιώνα εντός ποταμού, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν οκτώ στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τρία οχήματα του Τμήματος Δασών και μία Φορητή Πυροσβεστική Μονάδα της Υπηρεσίας Θήρας. Συνέδραμαν επίσης οργανωμένα εθελοντικά σύνολα, δύο υδροφόρες και δύο προωθητές γαιών της Επαρχιακής Διοίκησης, καθώς και τέσσερα αεροσκάφη πυρόσβεσης.

Ο Αρχιπύραρχος και ο προϊστάμενος του Κέντρου Επιχειρήσεων βρίσκονταν στο Κέντρο Επιχειρήσεων για τον συντονισμό της κατάσβεσης, σε συνεργασία με τον βοηθό επαρχιακό υπεύθυνο των Πυροσβεστικών Σταθμών Λευκωσίας, ο οποίος συντόνιζε τις δυνάμεις στο πεδίο.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία σε συνεργασία με την Αστυνομία.