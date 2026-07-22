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Καταγγελίες για απογειώσεις οπλισμένων μαχητικών από την Πάφο – Εξηγήσεις ζητά το κόμμα Αγρονόμος

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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«Απογειώνονται μαχητικά με πυραύλους από την Πάφο;» – Απαντήσεις ζητά ο Αγρονόμος

Tο Κόμμα Αγρονόμος – Αγροτικό Εργατικό Κόμμα και το Προεδρικό του Συμβούλιο ζητά από την κυπριακή κυβέρνηση "να ενημερώσει άμεσα και επίσημα τον κυπριακό λαό αν πραγματοποιούνται απογειώσεις πολεμικών αεροσκαφών από την αεροπορική βάση "Ανδρέας Παπανδρέου" στην Πάφο τα οποία είναι οπλισμένα με πυραύλους".

Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, "σύμφωνα με μαρτυρίες πολιτών, παρατηρούνται απογειώσεις πολεμικών αεροσκαφών από το αεροδρόμιο «Ανδρέας Παπανδρέου» της Πάφου, τα οποία φέρονται να είναι οπλισμένα με πυραύλους".

Επειδή οι πληροφορίες αυτές προκαλούν εύλογη ανησυχία στην κοινωνία, αναφέρει,  το Κόμμα καλεί την Κυβέρνηση να τοποθετηθεί άμεσα και επίσημα" και να "διευκρινιστεί εάν η Κυπριακή Δημοκρατία εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο στην ένοπλη σύγκρουση μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών ή εάν δεν υπάρχει οποιαδήποτε εμπλοκή".

KYΠΕ

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