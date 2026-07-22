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Επίθεση τα ξημερώματα στη Λευκωσία: Δύο συλλήψεις για τον τραυματισμό 30χρονου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Στο νοσοκομείο 30χρονος μετά από επίθεση – Χειροπέδες σε άντρα και γυναίκα

Στη σύλληψη δύο προσώπων ηλικίας 38 και 34 ετών προχώρησε η Αστυνομία, σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση επίθεσης και τραυματισμού άντρα ηλικίας 30 ετών, που διαπράχθηκε χθες στη Λευκωσία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, γύρω στις 4.00 τα ξημερώματα χθες, μέλη της Αστυνομίας κλήθηκαν και μετέβησαν σε περιοχή στη Λευκωσία, όπου εντόπισαν τον 30χρονο άντρα, ο οποίος είχε τραυματιστεί στην κοιλιά, έπειτα από επίθεση που δέχθηκε. Αυτός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου έτυχε ιατρικών εξετάσεων και κρατήθηκε για νοσηλεία. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η κατάσταση της υγείας του είναι εκτός κινδύνου.

Από τις εξετάσεις που έγιναν εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον 38χρονου, ο οποίος συνελήφθη χθες με δικαστικό ένταλμα. Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, συνελήφθη χθες και 34χρονη, για αδικήματα συνέργειας μετά τη διάπραξη κακουργήματος, αναφέρεται.

Οι 38χρονος και 34χρονη αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης τους, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης, σημειώνεται.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας διερευνά την υπόθεση.

 

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