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ΥΠΕΣ: Εξετάζει κάλυψη του επιπρόσθετου κόστους για τις ζώνες πυροπροστασίας στις κοινότητες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Υπουργείο Εσωτερικών: Ενήμερο για τις υπερβάσεις στις χορηγίες πυροπροστασίας

Το Υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι ήταν ενήμερο για συγκεκριμένες κοινότητες στις οποίες σημειώθηκε υπέρβαση του ποσού της χορηγίας για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού γεωργικής γης και τη δημιουργία ζωνών πυροπροστασίας, σε σχέση με τις σημερινές δηλώσεις της Προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου Μηλιού.

Σημειώνει ότι «εξετάστηκαν τρόποι με πρόθεση την κάλυψη του επιπρόσθετου κόστους, δεδομένης της δέσμευσης για στήριξη των Κοινοτήτων για ενίσχυση της ετοιμότητάς απέναντι σε ενδεχόμενες πυρκαγιές».

Οι επηρεαζόμενες κοινότητες θα ενημερωθούν σχετικά τις επόμενες ημέρες, καταλήγει η ανακοίνωση.

 

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