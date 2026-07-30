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Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Άρσος – Σε εξέλιξη οι τελικές επιχειρήσεις κατάσβεσης
| Κύπρος

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Άρσος – Σε εξέλιξη οι τελικές επιχειρήσεις κατάσβεσης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στο Άρσος – Συνεχίζονται οι τελικές κατασβέσεις

Υπό έλεγχο έχει τεθεί πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης σε ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση στην κοινότητα Άρσους, στην επαρχία Λεμεσού, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση τυχόν αναζωπυρώσεων.

Σε νεότερη ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέας Κεττής, ανέφερε ότι η περίμετρος της πυρκαγιάς έχει οριοθετηθεί, ενώ η συνολική καμένη έκταση θα υπολογιστεί και θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Στην επιχείρηση πυρόσβεσης συμμετείχαν, πέραν των κρατικών δυνάμεων, τρεις οργανωμένες εθελοντικές ομάδες, καθώς και ιδιωτικά βυτιοφόρα για την ενίσχυση της υδροδότησης των πυροσβεστικών οχημάτων.

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