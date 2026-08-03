Πλαίσιο πολιτικής για την εκπαίδευση, απασχόληση και φροντίδα ΑμεΑ ανακοινώνει ο ΠτΔ

Την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για το Πλαίσιο Πολιτικής για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, την Απασχόληση και την Φροντίδα των Ενηλίκων Ατόμων με Αναπηρίες, θα παρουσιάσει, σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Προεδρικό Μέγαρο, αύριο Τρίτη, στις 11:30 πμ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Προεδρικό, στόχος του Πλαισίου είναι να προσφέρει στους νέους με αναπηρία που αποφοιτούν από το σχολείο και θα μεταβούν στην ενήλικη ζωή μέσα στην κοινότητα, ενιαίο σύστημα επιλογών ώστε να εκπαιδεύονται και να απασχολούνται αξιοπρεπώς σε συνθήκες ενεργού κοινωνικής και οικονομικής συμμετοχής.

Την όλη προσπάθεια συντόνισαν πέντε Υπουργεία, μαζί με την Υφυπουργό παρά τω Προέδρω και το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.

Λεπτομέρειες θα παραθέσει η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, Κλέα Παπαέλληνα, ενώ χαιρετισμούς θα απευθύνουν η Πρόεδρος της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ), Θέμιδα Ανθοπούλου, και ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (ΠΟΣΥΓΟΠΕΑ), Χρίστος Αυγουστίνου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ