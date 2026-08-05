Θα διεξαχθούν φέτος οι εξετάσεις για εισδοχή στη δημόσια υπηρεσία που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο το τελευταίο τρίμηνο του έτους; Και αν ναι, με το υφιστάμενο ή το νέο σύστημα που προτείνει η κυβέρνηση; Το ερώτημα αυτό, που ενδιαφέρει χιλιάδες συμπατριώτες μας που επιδιώκουν την πρόσληψή τους στο Δημόσιο, παραμένει ακόμη αναπάντητο και ουδείς μπορεί να πει μετά βεβαιότητας ποια θα είναι η τελική έκβαση. Τα δεδομένα έχουν ως εξής: Πρώτον, το μεταρρυθμιστικό νομοσχέδιο, που προνοεί για ένα νέο μοντέλο πλήρωσης των θέσεων στη δημόσια υπηρεσία, δεν έχει αρχίσει να συζητείται καν στην αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή. Είχε μεν κατατεθεί τον Απρίλιο από το Υπουργείο Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ), η κυβέρνηση πίεζε για έγκρισή του πριν το κλείσιμο της Βουλής, ωστόσο...
Στον αέρα οι κυβερνητικές εξετάσεις - Στη Βουλή το «κλειδί» για τις εξετάσεις πρόσληψης στο Δημόσιο το 2026
Ούτε το ΥΠΟΙΚ ούτε η ΕΔΥ μπορούν να απαντήσουν επί του παρόντος εάν υπάρχει χρόνος για διεξαγωγή εξετάσεων με το υφιστάμενο σύστημα στην περίπτωση που δεν ψηφιστεί εγκαίρως το νέο πλαίσιο
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