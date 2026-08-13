Συναγερμός στα Τελωνεία για κύκλωμα «μυρμηγκιού» - Τσιγάρα από τα κατεχόμενα μέσω Κύπρου στο Ισραήλ

Ανησυχητική αύξηση στις υποθέσεις λαθρεμπορίας καπνικών προϊόντων με εμπλεκόμενους Ισραηλινούς υπηκόους καταγράφει το Τμήμα Τελωνείων το τελευταίο δίμηνο, εκτιμώντας ότι ενδεχομένως να δραστηριοποιείται συγκεκριμένο κύκλωμα που διοχετεύει τσιγάρα από τις κατεχόμενες περιοχές, μέσω της Κυπριακής Δημοκρατίας, προς το Ισραήλ. Νέα υπόθεση εντοπίστηκε στις 12 Αυγούστου στο Σημείο Διέλευσης Δερύνειας, με την κατάσχεση 3.000 τσιγάρων και τριών κιλών καπνού για ναργιλέ.

Λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων, στο πλαίσιο των συνήθων ελέγχων για την εφαρμογή του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής, ανέκοψαν στις 12 Αυγούστου τουρκοκυπριακό όχημα τύπου ταξί στο Σημείο Διέλευσης Δερύνειας.

Το όχημα μετέφερε επιβάτη Ισραηλινής υπηκοότητας με προορισμό το Αεροδρόμιο Λάρνακας.

Κατά τον έλεγχο στην ταξιδιωτική αποσκευή του επιβάτη εντοπίστηκαν 15 κούτες με 200 τσιγάρα η καθεμία, δηλαδή συνολικά 3.000 τσιγάρα, καθώς και τρεις συσκευασίες καπνού για ναργιλέ του ενός κιλού η καθεμία.

Σύμφωνα με το Τμήμα Τελωνείων, τα προϊόντα δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και την τουρκική γλώσσα, ούτε το χαρακτηριστικό ασφαλείας και τον μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Τα καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν και θα ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία καταστροφής.

Ο Ισραηλινός επιβάτης συνελήφθη αρχικά για αυτόφωρα αδικήματα και αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτή πρότασή του για εξώδικο συμβιβασμό της υπόθεσης με την καταβολή ποσού ύψους 2.000 ευρώ.

Ανησυχία για οργανωμένο κύκλωμα

Με αφορμή τη νέα κατάσχεση, το Τμήμα Τελωνείων επισημαίνει ότι, βάσει των στατιστικών από τους ελέγχους στα Σημεία Διέλευσης, τους τελευταίους δύο μήνες παρατηρείται ανησυχητικά αυξητική τάση σε υποθέσεις με εμπλεκόμενους Ισραηλινούς υπηκόους.

Οι υποθέσεις αφορούν κυρίως τη λαθραία μεταφορά καπνικών προϊόντων από τις κατεχόμενες περιοχές, με σκοπό τη μεταφορά τους στο Ισραήλ.

Το Τμήμα εκτιμά ότι τα δεδομένα ενισχύουν το ενδεχόμενο ύπαρξης συγκεκριμένου κυκλώματος διοχέτευσης τσιγάρων από τα κατεχόμενα, μέσω της Κυπριακής Δημοκρατίας, προς το Ισραήλ.

Όπως αναφέρεται, μετά τις δύο μεγάλες κατασχέσεις που πραγματοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο και τον Νοέμβριο του 2025, όταν είχε διαφανεί η δραστηριοποίηση κυκλώματος μεταφοράς καπνικών μέσω βαρκών και πλοίων από τις ακτές της Κύπρου προς τις ακτές του Ισραήλ, πλέον φαίνεται να χρησιμοποιείται διαφορετική μέθοδος.

Η μέθοδος «μυρμηγκιού»

Σύμφωνα με το Τμήμα Τελωνείων, το κύκλωμα φαίνεται να έχει στραφεί στο φαινόμενο λαθρεμπορίου τύπου «μυρμηγκιού» (“ant smuggling”).

Πρόκειται για μέθοδο παράνομης διακίνησης αγαθών, όπως τσιγάρα, ναρκωτικά ή μετρητά, κατά την οποία δεν μεταφέρεται ένα μεγάλο φορτίο σε μία διαδρομή.

Αντίθετα, χρησιμοποιούνται πολλά άτομα, καθένα από τα οποία μεταφέρει μικρές ποσότητες, πραγματοποιώντας πολλές συνεχόμενες διαδρομές, ώστε να μειώνονται οι πιθανότητες εντοπισμού από τις Αρχές.

Από 14% σε 24,5% μέσα σε έναν μήνα

Τα στοιχεία του Τμήματος Τελωνείων καταγράφουν αισθητή αύξηση από τον Ιούνιο στον Ιούλιο.

Τον Ιούνιο, οι κατασχέσεις καπνικών στα Σημεία Διέλευσης με εμπλεκόμενους Ισραηλινούς υπηκόους αντιστοιχούσαν στο 14% του συνολικού αριθμού, με 41 υποθέσεις σε σύνολο 288.

Παράλληλα, οι κατασχέσεις τσιγάρων που συνδέονταν με Ισραηλινούς ανέρχονταν σε 22.080 τεμάχια από συνολικά 72.620, ποσοστό 30%.

Τον Ιούλιο, το ποσοστό των κατασχέσεων καπνικών με εμπλεκόμενους Ισραηλινούς αυξήθηκε στο 24,5%, με 46 υποθέσεις σε σύνολο 188.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η συμμετοχή στις ποσότητες τσιγάρων που κατασχέθηκαν, καθώς 20.980 από τα συνολικά 42.050 τεμάχια, δηλαδή σχεδόν το 50%, αφορούσαν υποθέσεις με εμπλεκόμενους Ισραηλινούς υπηκόους.