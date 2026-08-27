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Άγριο επεισόδιο στη Λεμεσό: Κουκουλοφόροι κινήθηκαν κατά αστυνομικών και χτύπησαν περιπολικό με ρόπαλο - Έστειλαν στο Νοσοκομείο 23χρονο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Είχε προηγηθεί επίθεση σε 23χρονο έξω από περίπτερο στον Άγιο Νικόλαο – Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Σοβαρό επεισόδιο διερευνά η Αστυνομία στη Λεμεσό, μετά από επίθεση εναντίον 23χρονου έξω από περίπτερο στον Άγιο Νικόλαο και νέο επεισόδιο που ακολούθησε κατά την άφιξη περιπολικού, όταν περίπου δέκα κουκουλοφόροι κινήθηκαν επιθετικά προς τους αστυνομικούς και ένας εξ αυτών χτύπησε το όχημα με ρόπαλο.

Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 9 το βράδυ της Τετάρτης έξω από περίπτερο στην περιοχή Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, πέντε πρόσωπα φέρονται να επιτέθηκαν σε 23χρονο, τον οποίο χτύπησαν πριν τραπούν σε φυγή.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, ενώ στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία.

Κατά την άφιξη περιπολικού στη σκηνή, περίπου δέκα πρόσωπα που φορούσαν κουκούλες και κράνη κινήθηκαν επιθετικά προς το μέρος των αστυνομικών.

Ένα από τα πρόσωπα φέρεται να χτύπησε με ρόπαλο το περιπολικό, προκαλώντας ζημιές στον ανεμοθώρακα. Ακολούθως, τα πρόσωπα τράπηκαν σε φυγή και εγκατέλειψαν τη σκηνή.

Με μώλωπες και εκδορές ο 23χρονος

Ο 23χρονος υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις, από τις οποίες διαπιστώθηκε ότι έφερε μώλωπες και εκδορές σε διάφορα μέρη του σώματός του.

Αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, έλαβε εξιτήριο.

Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση επίθεσης, πρόκλησης πραγματικής σωματικής βλάβης, κατοχής επιθετικών οργάνων και κακόβουλης ζημιάς.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το Τμήμα Μικροπαραβάσεων και το ΤΑΕ Λεμεσού, ενώ διερευνάται κατά πόσο τα πρόσωπα που κινήθηκαν εναντίον των αστυνομικών είναι τα ίδια με εκείνα που φέρονται να επιτέθηκαν προηγουμένως στον 23χρονο.

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