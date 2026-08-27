Σοβαρό τροχαίο στην Πάφο: Οδηγός έχασε τον έλεγχο και καρφώθηκε σε περιτοίχισμα – Στο χειρουργείο 77χρονος

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται 77χρονος μετά από οδική σύγκρουση που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην Πάφο, όταν το όχημά του βγήκε εκτός δρόμου και προσέκρουσε σε περιτοίχισμα οικίας.

Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 6:30 το απόγευμα στη Λεωφόρο Βασιλέως Στασιοίκου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 77χρονος οδηγούσε το όχημά του όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο, βγήκε εκτός δρόμου και προσέκρουσε σε περιτοίχισμα οικίας, όπου και ακινητοποιήθηκε.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, διακομίστηκε στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται από τους θεράποντες ιατρούς ως σοβαρή.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Πόλης Χρυσοχούς συνεχίζει τις εξετάσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.