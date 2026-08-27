Άγρια επίθεση σε διανομέα στη Λάρνακα – Τον χτύπησαν με ρόπαλο πάνω στο μηχανάκι

Επίθεση εναντίον 34χρονου διανομέα φαγητού διερευνά η Αστυνομία στη Λάρνακα, μετά από περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα, όταν δύο πρόσωπα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα φέρονται να τον χτύπησαν με ρόπαλο ενώ οδηγούσε το μοτοποδήλατό του.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στην Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 2:30 τα ξημερώματα στην οδό Διανέλλου στη Λάρνακα.

Ο 34χρονος διανομέας φαγητού ανέφερε ότι, ενώ οδηγούσε το μοτοποδήλατό του, δέχθηκε επίθεση από δύο πρόσωπα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα.

Οι δύο δράστες, σύμφωνα με την καταγγελία, τον χτύπησαν με ρόπαλο, με αποτέλεσμα ο 34χρονος να χάσει τον έλεγχο του μοτοποδηλάτου του και να προσκρούσει σε σταθμευμένο όχημα.

Ακολούθως έπεσε και σύρθηκε στο οδόστρωμα, ενώ οι δράστες τράπηκαν σε φυγή.

Ο 34χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια έλαβε εξιτήριο.

Το Τμήμα Μικροπαραβάσεων Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις για την υπόθεση.