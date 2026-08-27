Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

πριν 2 ώρες

Εκατόμβη νεκρών στο Νεπάλ – Ερευνούν εάν η κατάρρευση παγετώνα προκάλεσε τη βιβλική καταστροφή (βίντεο + εικόνες)
| Κύπρος

Άγρια επίθεση σε διανομέα στη Λάρνακα – Τον χτύπησαν με ρόπαλο πάνω στο μηχανάκι

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Δύο πρόσωπα σε μοτοσικλέτα φέρονται να επιτέθηκαν στον 34χρονο τα ξημερώματα – Προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Επίθεση εναντίον 34χρονου διανομέα φαγητού διερευνά η Αστυνομία στη Λάρνακα, μετά από περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα, όταν δύο πρόσωπα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα φέρονται να τον χτύπησαν με ρόπαλο ενώ οδηγούσε το μοτοποδήλατό του.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στην Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 2:30 τα ξημερώματα στην οδό Διανέλλου στη Λάρνακα.

Ο 34χρονος διανομέας φαγητού ανέφερε ότι, ενώ οδηγούσε το μοτοποδήλατό του, δέχθηκε επίθεση από δύο πρόσωπα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα.

Οι δύο δράστες, σύμφωνα με την καταγγελία, τον χτύπησαν με ρόπαλο, με αποτέλεσμα ο 34χρονος να χάσει τον έλεγχο του μοτοποδηλάτου του και να προσκρούσει σε σταθμευμένο όχημα.

Ακολούθως έπεσε και σύρθηκε στο οδόστρωμα, ενώ οι δράστες τράπηκαν σε φυγή.

Ο 34χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια έλαβε εξιτήριο.

Το Τμήμα Μικροπαραβάσεων Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις για την υπόθεση.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα