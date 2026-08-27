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Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Πάφου τη Δευτέρα λόγω εργασιών συντήρησης
| Κύπρος

Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Πάφου τη Δευτέρα λόγω εργασιών συντήρησης

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, η διακοπή στην περιοχή Γουδί θα πραγματοποιηθεί μεταξύ των ωρών 08:00 και 10:00. Από τις 08:00 μέχρι τις 14:00 χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα αναμένεται να παραμείνουν οι περιοχές Πάνω Ακουρδάλεια, Κάτω Ακουρδάλεια, Τέρρα, Σκούλλι, Χόλη και το βορειοδυτικό τμήμα της Κρήτου Τέρρας.

Προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος θα σημειωθούν τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2026, σε αρκετές περιοχές της επαρχίας Πάφου, λόγω εργασιών συντήρησης στο εναέριο δίκτυο μέσης τάσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, η διακοπή στην περιοχή Γουδί θα πραγματοποιηθεί μεταξύ των ωρών 08:00 και 10:00. Από τις 08:00 μέχρι τις 14:00 χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα αναμένεται να παραμείνουν οι περιοχές Πάνω Ακουρδάλεια, Κάτω Ακουρδάλεια, Τέρρα, Σκούλλι, Χόλη και το βορειοδυτικό τμήμα της Κρήτου Τέρρας.

Παράλληλα, μεταξύ των ωρών 10:00 και 14:00, η διακοπή θα επηρεάσει τις περιοχές Γιόλου, Μηλιού, Σίμου, Λουκρούνου, Κρήτου Τέρρα, Πάνω Αρόδες, Κάτω Αρόδες, Ίνεια, Δρούσια και Πιττοκόπος. Η ΑΗΚ διευκρινίζει ότι δεν είναι βέβαιο πως η διακοπή θα διαρκέσει καθ’ όλη τη χρονική περίοδο που αναφέρεται.

Για λόγους ασφάλειας, ωστόσο, οι καταναλωτές θα πρέπει να θεωρούν ότι οι εγκαταστάσεις τους παραμένουν υπό τάση σε όλη τη διάρκεια της προγραμματισμένης διακοπής.

Η Αρχή Ηλεκτρισμού απολογείται για την οποιαδήποτε ταλαιπωρία, επισημαίνοντας ότι οι εργασίες είναι αναγκαίες για τη συντήρηση και την ασφαλή λειτουργία του εναέριου δικτύου μέσης τάσης.

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