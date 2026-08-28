Του υποσχέθηκαν «κέρδη» από crypto και του άδειασαν τον λογαριασμό – Έκαναν φτερά €65.415

Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε 53χρονος στη Λευκωσία, ο οποίος κατήγγειλε στην Αστυνομία ότι άγνωστα πρόσωπα απέσπασαν από τον τραπεζικό του λογαριασμό συνολικά €65.415, αφού προηγουμένως τον έπεισαν ότι θα τον βοηθούσαν να εξαργυρώσει κέρδη από παλαιότερες επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 53χρονος υπέβαλε χθες καταγγελία στο ΤΑΕ Λευκωσίας, με την υπόθεση να διερευνάται ως νέα περίπτωση διαδικτυακής απάτης.

Όπως ανέφερε, στις 26 Αυγούστου δέχθηκε τηλεφωνική κλήση από άγνωστο πρόσωπο που μιλούσε ελληνικά και το οποίο του ανέφερε ότι θα τον βοηθούσε να εξαργυρώσει κέρδη που είχε αποκομίσει από παλαιότερες επενδύσεις του σε κρυπτονομίσματα.

Στη συνέχεια, το συγκεκριμένο πρόσωπο τον παρέπεμψε σε δεύτερο ύποπτο, ο οποίος παρουσιάστηκε ως προϊστάμενός του και ζήτησε από τον 53χρονο να εγκαταστήσει συγκεκριμένη διαδικτυακή εφαρμογή στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και στο κινητό του τηλέφωνο.

Ο 53χρονος ακολούθησε τις οδηγίες των υπόπτων, με αποτέλεσμα να τους παραχωρήσει πρόσβαση στον διαδικτυακό τραπεζικό του λογαριασμό.

Οι δράστες φέρονται στη συνέχεια να προχώρησαν σε αριθμό συναλλαγών, αποσπώντας συνολικά το ποσό των €65.415.

Την υπόθεση διερευνά το Κλιμάκιο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Λευκωσίας.

Με αφορμή τη νέα καταγγελία, η Αστυνομία καλεί το κοινό να επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγει να παρέχει σε άλλα πρόσωπα πρόσβαση σε ηλεκτρονικές συσκευές ή διαδικτυακούς λογαριασμούς.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι προσωπικά στοιχεία και δεδομένα τραπεζικών λογαριασμών πρέπει να προστατεύονται και να μην γνωστοποιούνται σε τρίτους.

Σε ό,τι αφορά συναλλαγές και επενδύσεις μέσω διαδικτύου, η Αστυνομία προτρέπει το κοινό να συνεργάζεται μόνο με αναγνωρισμένες εταιρείες και εγκεκριμένους συμβούλους για οποιεσδήποτε χρηματοπιστωτικές επενδύσεις.