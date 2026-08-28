Συναγερμός στο Καϊμακλί: Άρπαξε φωτιά κλιματιστικό μέσα στη νύχτα

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε αεροσυμπιεστή κλιματιστικού σε ισόγεια οικία στο Καϊμακλί, με τους ενοίκους να αντιλαμβάνονται έγκαιρα τη φωτιά και να μην διατρέχουν κίνδυνο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στις 03:45 ο Πυροσβεστικός Σταθμός Καϊμακλίου ανταποκρίθηκε σε κλήση για πυρκαγιά σε αεροσυμπιεστή κλιματιστικού σε ισόγεια οικία στην περιοχή.

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε πριν από την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Με την άφιξή τους στο σημείο, τα μέλη της Υπηρεσίας προχώρησαν σε τελική κατάσβεση και επιθεώρηση του χώρου.

Οι ένοικοι της οικίας αντιλήφθηκαν έγκαιρα την πυρκαγιά και δεν κινδύνευσαν.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η φωτιά φαίνεται να προκλήθηκε από ηλεκτρική ή/και μηχανική αστοχία.