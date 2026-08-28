Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Κύπρος

«Καπνός» εκατοντάδων κουτών στη Λευκωσία - Χειροπέδες σε 60χρονο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Εκατοντάδες κούτες τσιγάρων και μεγάλη ποσότητα άλλων αδασμοαφορολόγητων καπνικών προϊόντων εντόπισε η Αστυνομία σε οικία 60χρονου στη Λευκωσία. Ο ύποπτος συνελήφθη, ενώ τα κατασχεθέντα παραδόθηκαν στο Τμήμα Τελωνείων, το οποίο ανέλαβε τη διερεύνηση της υπόθεσης

Μεγάλη ποσότητα αδασμοαφορολόγητων καπνικών προϊόντων εντόπισε η Αστυνομία σε οικία 60χρονου στη Λευκωσία. Μέλη του ΟΠΕ Λευκωσίας διενήργησαν έρευνα στην οικία βάσει δικαστικού εντάλματος, στο πλαίσιο των ενεργειών για πάταξη της παράνομης κατοχής και εμπορίας καπνικών προϊόντων και εντόπισαν:

  • 361 κούτες και 68 πακέτα τσιγάρων
  • 111 κούτες θερμαινόμενων τσιγάρων
  • 1.400 πουράκια και 30 πούρα
  • Ένα κιλό καπνού τσιγάρου
  • 595 γραμμάρια καπνού πίπας

Ο 60χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα ενώ τα καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν από λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων. Στη συνέχεια, τόσο ο 60χρονος όσο και τα κατασχεθέντα οδηγήθηκαν στα γραφεία του Τμήματος Τελωνείων το οποίο ανέλαβε τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Tags

ΚΥΠΡΟΣΣΥΛΛΗΨΗΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα