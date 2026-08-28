«Καπνός» εκατοντάδων κουτών στη Λευκωσία - Χειροπέδες σε 60χρονο

Μεγάλη ποσότητα αδασμοαφορολόγητων καπνικών προϊόντων εντόπισε η Αστυνομία σε οικία 60χρονου στη Λευκωσία. Μέλη του ΟΠΕ Λευκωσίας διενήργησαν έρευνα στην οικία βάσει δικαστικού εντάλματος, στο πλαίσιο των ενεργειών για πάταξη της παράνομης κατοχής και εμπορίας καπνικών προϊόντων και εντόπισαν:

361 κούτες και 68 πακέτα τσιγάρων

111 κούτες θερμαινόμενων τσιγάρων

1.400 πουράκια και 30 πούρα

Ένα κιλό καπνού τσιγάρου

595 γραμμάρια καπνού πίπας

Ο 60χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα ενώ τα καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν από λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων. Στη συνέχεια, τόσο ο 60χρονος όσο και τα κατασχεθέντα οδηγήθηκαν στα γραφεία του Τμήματος Τελωνείων το οποίο ανέλαβε τη διερεύνηση της υπόθεσης.