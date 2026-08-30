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ΚΣΕΔ για ναυάγο Κερύνειας: Δεν χρειάζεται τη συνδρομή του προς το παρόν, ενημέρωσε η τ/κ πλευρά

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Το ΚΣΕΔ σημειώνει ότι στις 12:13, έλαβε σήμα κινδύνου ότι το επιβατηγό πλοίο "FILIO JET" σημαίας Τουρκίας, ενώ βρισκόταν σε απόσταση 5 ναυτικών μιλίων βορείως της Κερύνειας, βρισκόταν σε κίνδυνο.

Η τουρκοκυπριακή πλευρά επί του παρόντος ανέφερε ότι δεν χρειάζεται τη συνδρομή του, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας-Διάσωσης (ΚΣΕΔ).

Στην ανακοίνωσή του το ΚΣΕΔ σημειώνει ότι στις 12:13, έλαβε σήμα κινδύνου ότι το επιβατηγό πλοίο "FILIO JET" σημαίας Τουρκίας, ενώ βρισκόταν σε απόσταση 5 ναυτικών μιλίων βορείως της Κερύνειας, βρισκόταν σε κίνδυνο.

«Το ΚΣΕΔ από την πρώτη στιγμή επικοινώνησε, μέσω της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP) και την αρμόδια Δικοινοτική Επιτροπή, ζητώντας να μεταφερθεί προς την τουρκοκυπριακή πλευρά ότι το ΚΣΕΔ είναι έτοιμο να αναλάβει την επιχείρηση Έρευνας και Διάσωσης με αεροναυτικά μέσα Ε-Δ με αποκλειστική προτεραιότητα την διάσωση της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα», προσθέτει.  

Σημειώνει ότι, η τ/κ πλευρά επί του παρόντος ανέφερε ότι δεν χρειάζεται τη συνδρομή του ΚΣΕΔ.

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