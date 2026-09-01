«Βουτιά» 7,7% στις τουριστικές διανυκτερεύσεις - Πρωταθλήτρια μείωσης η Κύπρος στην ΕΕ

Τη μεγαλύτερη μείωση μεταξύ των χωρών της ΕΕ στις διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα κατέγραψε η Κύπρος το πρώτο εξάμηνο του 2026, με πτώση 7,7%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η Eurostat.

Παράλληλα, η Κύπρος κατέγραψε ένα από τα υψηλότερα ποσοστά διανυκτερεύσεων ξένων επισκεπτών στην ΕΕ. Συγκεκριμένα, οι μη μόνιμοι κάτοικοι αντιπροσώπευαν το 92,6% των διανυκτερεύσεων στα τουριστικά καταλύματα της χώρας κατά τους πρώτους έξι μήνες του έτους, ποσοστό που ήταν το δεύτερο υψηλότερο στην ΕΕ μετά τη Μάλτα.

Σύμφωνα με την Eurostat, εννέα χώρες της ΕΕ κατέγραψαν μείωση των διανυκτερεύσεων σε ετήσια βάση, με τις μεγαλύτερες υποχωρήσεις να σημειώνονται στην Κύπρο κατά 7,7% και στη Ρουμανία κατά 6,7%.

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες αυξήσεις κατέγραψαν η Ιρλανδία, με 14,6%, η Μάλτα με 9,9%, και η Σλοβακία με 5,9%.

Αύξηση 1,7% στην ΕΕ

Συνολικά, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 καταγράφηκαν 1,321 δισεκατομμύρια διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα στην ΕΕ, έναντι 1,299 δισεκατομμυρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η αύξηση ανήλθε σε 1,7% σε ετήσια βάση.

Οι ξένοι επισκέπτες, δηλαδή οι μη μόνιμοι κάτοικοι της χώρας στην οποία πραγματοποιήθηκε η διανυκτέρευση, αντιπροσώπευαν το 48,9% του συνόλου των διανυκτερεύσεων στην ΕΕ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Η Eurostat καταγράφει, ωστόσο, σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών ως προς την εξάρτηση των τουριστικών καταλυμάτων από επισκέπτες του εξωτερικού.

Το υψηλότερο ποσοστό διανυκτερεύσεων από μη κατοίκους καταγράφηκε στη Μάλτα, όπου ανήλθε σε 95,2%, ακολούθησε η Κύπρος με 92,6% και το Λουξεμβούργο με 87,7%.

Αντίθετα, οι ξένοι επισκέπτες αντιπροσώπευαν λιγότερο από το ένα τέταρτο των διανυκτερεύσεων στη Γερμανία, με ποσοστό 18,5%, στην Πολωνία με 19,8% και στη Ρουμανία με 23%.

Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους οι διανυκτερεύσεις ξένων επισκεπτών αυξήθηκαν ταχύτερα από εκείνες των εγχώριων επισκεπτών. Ειδικότερα, οι διανυκτερεύσεις μη κατοίκων αυξήθηκαν κατά 2,5%, σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενώ οι διανυκτερεύσεις κατοίκων αυξήθηκαν κατά 0,9%.

Πηγή: ΚΥΠΕ