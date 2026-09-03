Επεισόδια Νέας Σαλαμίνας: Επτά συλλήψεις, οι έξι σήμερα – Στο μικροσκόπιο άλλοι 24 ύποπτοι

Σε επτά ανέρχονται πλέον οι συλλήψεις στο πλαίσιο των ερευνών για τα επεισόδια που σημειώθηκαν κατά την ημερίδα φιλάθλων της Νέας Σαλαμίνας, με τις έρευνες του ΤΑΕ Λάρνακας να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Το βράδυ της Τετάρτης συνελήφθη ένας από τους καταζητούμενους, Ελληνοκύπριος ηλικίας 22 ετών. Ο νεαρός παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα προσωποκράτησης διάρκειας τεσσάρων ημερών.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της Πέμπτης η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ακόμη έξι προσώπων που καταζητούνταν για την ίδια υπόθεση. Πρόκειται για έναν 17χρονο, δύο 18χρονους, δύο 21χρονους και έναν 24χρονο.

Οι έξι αναμένεται να οδηγηθούν την Παρασκευή ενώπιον Δικαστηρίου, όπου η Αστυνομία θα ζητήσει την προσωποκράτησή τους για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι εξετάσεις για τον εντοπισμό τυχόν άλλων καταζητούμενων προσώπων, καθώς και για την ταυτοποίηση ακόμη 24 υπόπτων που φέρονται να συνδέονται με τα επεισόδια.

Η Αστυνομία καλεί οποιονδήποτε μπορεί να δώσει πληροφορίες που θα βοηθήσουν στην ταυτοποίηση των υπόπτων να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας στους αριθμούς 24 804060 και 24 804072.

Τις εξετάσεις συνεχίζει το ΤΑΕ Λάρνακας.