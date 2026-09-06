«Ο GSI θα περάσει από την Κύπρο»: Διαψεύδει δημοσιεύματα ο Υπουργός Ενέργειας - «Όλα τρέχουν κανονικά»

Ο Great Sea Interconnector προχωρεί, θα περάσει από την Κύπρο, «όλα τρέχουν κανονικά», δήλωσε την Κυριακή ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανός.

Στις δηλώσεις του, ο Υπουργός ανέφερε ότι «σίγουρα ο GSI θα περάσει εντός Κύπρου», όπως έχει προγραμματιστεί, τόσο στο σκέλος Κύπρος – Κρήτη όσο και στο σκέλος Κύπρος – Ισραήλ, διαψεύδοντας δημοσιεύματα ότι θα προχωρήσει χωρίς τη συμμετοχή της Κύπρου.

Όπως είπε, μετά και τη συμφωνία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, έχει προχωρήσει η είσοδος νέου επενδυτή στο έργο, ενώ αναμένεται η νέα μελέτη δέουσας επιμέλειας.

Στόχος, όπως εξήγησε, είναι να καθοριστεί το ακριβές κόστος του έργου και να αποφασιστεί με ποιο τρόπο θα καλυφθεί.

Ο Υπουργός εξέφρασε την εκτίμηση ότι «όλα τρέχουν κανονικά», σημειώνοντας ότι αναμένεται ακόμη ένα χρονικό διάστημα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ώστε να προχωρήσουν τα επόμενα βήματα.

Σε σχέση με τη βιωσιμότητα του έργου, ανέφερε ότι αυτή θα εξαρτηθεί και από τα ποσά που θα μπορέσουν να διατεθούν.

Όπως ανέφερε, εάν το έργο είναι πολύ πιο ακριβό, θα πρέπει να εξευρεθούν και άλλοι επενδυτές και άλλοι πόροι, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει.

Υπενθύμισε παράλληλα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτει ήδη το έργο με 658 εκατομμύρια ευρώ, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να διαπιστωθεί εάν το κόστος έχει αυξηθεί και, σε μια τέτοια περίπτωση, με ποιο τρόπο θα μπορέσει να εξασφαλιστεί η χρηματοοικονομική βιωσιμότητά του.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο κόστος για τον Κύπριο καταναλωτή, σημειώνοντας ότι μέσα από τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος θα πληρώσει για το έργο.

Για τον λόγο αυτό, είπε, θα πρέπει να εξευρεθούν στην πορεία τα επιπλέον χρήματα, ώστε το κόστος να μην επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τον Κύπριο καταναλωτή.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στην είσοδο της γαλλικής Meridiam στο έργο, λέγοντας ότι φαίνεται να υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον και γενικότερα ενδιαφέρον για τον GSI.

Παράλληλα, ανέφερε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και για το έργο Κύπρος – Ισραήλ από ξένους επενδυτές.

«Από τη στιγμή που υπάρχει γενικότερα ενδιαφέρον, είναι ένα έργο που πρέπει να βρούμε τον τρόπο να υλοποιηθεί και όχι εάν θα υλοποιηθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΚΥΠΕ