Ναυάγιο Κερύνειας: Δυσκολεύουν οι έρευνες – Επιστρατεύονται ιδιωτικές ομάδες και νέες τεχνικές μέθοδοι για τον εντοπισμό των αγνοουμένων

Νέες τεχνικές δυνατότητες και εναλλακτικές μεθόδους για τον εντοπισμό των αγνοουμένων και τη συνέχιση των επιχειρήσεων στο ναυάγιο ανοικτά των ακτών της Κερύνειας προανήγγειλε ο «πρωθυπουργός» στα κατεχόμενα, Ουνάλ Ουστέλ.

Σε ανακοίνωσή του, ο Ουστέλ ανέφερε ότι μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί πέντε από τους αγνοουμένους στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μετά το ναυάγιο, ενώ 13 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 15 εξακολουθούν να αγνοούνται.

Όπως σημείωσε, οι εργασίες υποβρυχίως και στο εσωτερικό του βυθισμένου πλοίου γίνονται ολοένα και πιο δύσκολες. Για τον λόγο αυτό, πέρα από τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, θα αξιοποιηθούν νέες τεχνικές δυνατότητες και εναλλακτικές μέθοδοι.

«Έχουμε μόνο έναν στόχο: να βρούμε όλους τους αγνοούμενους μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Επιθεωρήσεις από ιδιωτικούς οργανισμούς

Ο Ουστέλ ανέφερε ότι έχουν ξεκινήσει νέες πρωτοβουλίες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων και τη συνέχιση των εργασιών στο βυθισμένο πλοίο.

Στο πλαίσιο αυτό, τεχνικό προσωπικό από ιδιωτικούς οργανισμούς με εμπειρία σε εργασίες ανέλκυσης ναυαγίων σε βαθιά νερά και επιχειρήσεις διάσωσης πλοίων πραγματοποίησε επιθεωρήσεις στο σημείο του ατυχήματος και στο ναυάγιο.

Ο «πρωθυπουργός» ανακοίνωσε ότι θα μεταβεί αύριο στην Κωνσταντινούπολη, όπου θα αξιολογήσει τις προκαταρκτικές εκθέσεις που ετοίμασαν οι ομάδες.

Κατά την παραμονή του στην Κωνσταντινούπολη, θα έχει επίσης συναντήσεις με ιδιωτικούς οργανισμούς, προκειμένου να συζητηθούν τα επόμενα βήματα για τον εντοπισμό των αγνοουμένων, τη συνέχιση των εργασιών στο εσωτερικό του πλοίου και την ανέλκυση του ναυαγίου.

Παράλληλα, ο Ουστέλ ανέφερε ότι θα συναντηθεί με ανώτερους αξιωματούχους της ασφαλιστικής εταιρείας του πλοίου.

Επαφές και στην Άγκυρα

Μετά τις συναντήσεις του στην Κωνσταντινούπολη, ο Ουστέλ θα μεταβεί στην Άγκυρα, όπου θα πραγματοποιήσει συζητήσεις σε υψηλό επίπεδο.

Στο επίκεντρο των επαφών θα βρεθούν η τρέχουσα κατάσταση, οι εκθέσεις που έχουν προετοιμαστεί και τα πιθανά επόμενα βήματα.

Ο Ουστέλ ανέφερε ότι μετά την επιστροφή του στα κατεχόμενα θα παρουσιάσει στις οικογένειες των αγνοουμένων και στο κοινό τον οδικό χάρτη για την επόμενη περίοδο, υπογραμμίζοντας ότι θα αξιοποιηθούν όλοι οι διαθέσιμοι πόροι.

«Δεν θα αφήσουμε κανένα περιθώριο αμφιβολίας, κανένα ερωτηματικό όπως, "Θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει κι αυτό;"», δήλωσε, προσθέτοντας ότι όλες οι διαθέσιμες τεχνικές δυνατότητες και οι νέες μέθοδοι θα αξιοποιηθούν πλήρως, παράλληλα με τους υφιστάμενους πόρους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ομάδες που επιχειρούν από αέρος, θαλάσσης, υποβρυχίως και από ξηράς συνεχίζουν τις εργασίες τους χωρίς διακοπή.

Με πληροφορίες από Yeni Duzen