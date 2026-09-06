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Βγαίνει για παγκύπριο «σαφάρι» η Αστυνομία – Εντατικοί έλεγχοι σε μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου 2026 14 οδηγοί και επιβάτες μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία

Παγκύπρια εκστρατεία οδικών ελέγχων για μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα αρχίζει τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, με την Αστυνομία να εντείνει την αστυνόμευση στο οδικό δίκτυο. Η εκστρατεία θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκστρατείας μέλη της Τροχαίας θα πραγματοποιούν στοχευμένους ελέγχους, με ιδιαίτερη έμφαση σε παραβάσεις και συμπεριφορές που συνδέονται με την οδική ασφάλεια.

Ειδικότερα, οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν:

•             στη χρήση προστατευτικού κράνους,

•             στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης ή ναρκωτικών ουσιών,

•             στην υπέρβαση του ορίου ταχύτητας,

•             καθώς και σε άλλες επικίνδυνες και παραβατικές συμπεριφορές στο οδικό δίκτυο.

14 οδηγοί και επιβάτες έχασαν τη ζωή τους

Η Αστυνομία επικαλείται στοιχεία για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 3 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με τα οποία 14 οδηγοί και επιβάτες μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων έχασαν τη ζωή τους σε οδικές συγκρούσεις.

Από τους 14 νεκρούς, οι 12 ήταν οδηγοί μοτοσικλέτας, ένας ήταν οδηγός μοτοποδηλάτου και ένας επιβάτης μοτοσικλέτας.

Η εκστρατεία, όπως αναφέρει η Αστυνομία, αποσκοπεί στην εντατικοποίηση της αστυνόμευσης των μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και στη στοχευμένη αντιμετώπιση παραβάσεων στο οδικό δίκτυο.

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