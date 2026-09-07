Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Κύπρος

Θλίψη ανά το παγκύπριο: Έφυγε από την ζωή η Πόπη Χριστοφόρου, η μητέρα των δίδυμων αγοριών που χάθηκαν στο Μαρί

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Για περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια, η Πόπη Χριστοφόρου, κουβαλούσε τον ανείπωτο πόνο της απώλειας των δύο παιδιών της.

Έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Κυριακής η Πόπη Χριστοφόρου, μητέρα των δίδυμων Χρίστου και Μίλτου Χριστοφόρου, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στη φονική έκρηξη στο Μαρί, στις 11 Ιουλίου 2011.

Η Πόπη Χριστοφόρου έφυγε έπειτα από μια δύσκολη μάχη με τον καρκίνο, έχοντας ήδη βιώσει μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας γονιός. Για περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια, η Πόπη Χριστοφόρου, κουβαλούσε τον ανείπωτο πόνο της απώλειας των δύο παιδιών της, αλλά και την ανάγκη να μην ξεχαστεί ποτέ η μνήμη τους. Η ζωή της σημαδεύτηκε για πάντα εκείνο το πρωινό του Ιουλίου του 2011, όταν η έκρηξη στη ναυτική βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί έκοψε το νήμα της ζωής 13 ανθρώπων, ανάμεσά τους και των δύο δίδυμων γιων της.

Μια μάνα που δεν σταμάτησε να θυμάται

Ο πόνος της απώλειας δεν έσβησε με τα χρόνια. Αντίθετα, έγινε κομμάτι της καθημερινότητάς της. Η Πόπη Χριστοφόρου συνέχισε να μιλά για τα παιδιά της και να αγωνίζεται ώστε η θυσία τους να παραμείνει ζωντανή στη συλλογική μνήμη. Ο Χρίστος και ο Μίλτος, τα δίδυμα παιδιά της, έφυγαν από τη ζωή, στην τραγωδία που συγκλόνισε την Κύπρο και άφησε πίσω της οικογένειες βυθισμένες στο πένθος.

Η τελευταία μάχη

Τα τελευταία χρόνια η ίδια έδινε ακόμη μία δύσκολη μάχη, αυτή τη φορά απέναντι στον καρκίνο. Παρά τις δοκιμασίες που είχε ήδη περάσει, συνέχισε να παλεύει με δύναμη. Ο θάνατός της σκορπίζει νέα θλίψη στην οικογένεια, στους ανθρώπους που τη γνώρισαν, αλλά και σε μια ολόκληρη κοινωνία που συνδέει το όνομά της με τη μεγάλη τραγωδία του Μαρί.

 

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα