Θλίψη ανά το παγκύπριο: Έφυγε από την ζωή η Πόπη Χριστοφόρου, η μητέρα των δίδυμων αγοριών που χάθηκαν στο Μαρί

Έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Κυριακής η Πόπη Χριστοφόρου, μητέρα των δίδυμων Χρίστου και Μίλτου Χριστοφόρου, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στη φονική έκρηξη στο Μαρί, στις 11 Ιουλίου 2011.

Η Πόπη Χριστοφόρου έφυγε έπειτα από μια δύσκολη μάχη με τον καρκίνο, έχοντας ήδη βιώσει μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας γονιός. Για περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια, η Πόπη Χριστοφόρου, κουβαλούσε τον ανείπωτο πόνο της απώλειας των δύο παιδιών της, αλλά και την ανάγκη να μην ξεχαστεί ποτέ η μνήμη τους. Η ζωή της σημαδεύτηκε για πάντα εκείνο το πρωινό του Ιουλίου του 2011, όταν η έκρηξη στη ναυτική βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί έκοψε το νήμα της ζωής 13 ανθρώπων, ανάμεσά τους και των δύο δίδυμων γιων της.

Μια μάνα που δεν σταμάτησε να θυμάται

Ο πόνος της απώλειας δεν έσβησε με τα χρόνια. Αντίθετα, έγινε κομμάτι της καθημερινότητάς της. Η Πόπη Χριστοφόρου συνέχισε να μιλά για τα παιδιά της και να αγωνίζεται ώστε η θυσία τους να παραμείνει ζωντανή στη συλλογική μνήμη. Ο Χρίστος και ο Μίλτος, τα δίδυμα παιδιά της, έφυγαν από τη ζωή, στην τραγωδία που συγκλόνισε την Κύπρο και άφησε πίσω της οικογένειες βυθισμένες στο πένθος.

Η τελευταία μάχη

Τα τελευταία χρόνια η ίδια έδινε ακόμη μία δύσκολη μάχη, αυτή τη φορά απέναντι στον καρκίνο. Παρά τις δοκιμασίες που είχε ήδη περάσει, συνέχισε να παλεύει με δύναμη. Ο θάνατός της σκορπίζει νέα θλίψη στην οικογένεια, στους ανθρώπους που τη γνώρισαν, αλλά και σε μια ολόκληρη κοινωνία που συνδέει το όνομά της με τη μεγάλη τραγωδία του Μαρί.