Συνεχίζει σε καλοκαιρινούς ρυθμούς ο καιρός: Παραμένει πάνω από το κανονικό η θερμοκρασία - Η πρόβλεψη αναλυτικά

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά μέτριοι, 4 μποφόρ, για να καταστούν αργά το απόγευμα κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς και τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 34 στα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο και θα παραμείνει λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.