Άνοιξε τα ταμεία ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Ανακοίνωσε 1,5 εκατομμ. ευρώ για ενίσχυση των γεωργών

Τη σημασία της ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα, ως ζήτημα επισιτιστικής ασφάλειας για την Κύπρο, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, διαβεβαιώνοντας τους σιτηροπαραγωγούς ότι η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα τον κλάδο. Ανακοίνωσε, παράλληλα, δύο νέα σχέδια συνολικού ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους του αγροτικού πετρελαίου και των λιπασμάτων.

Μιλώντας στο δείπνο που παρέθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκύπριας Οργάνωσης Σιτηροπαραγωγών, στη βιομηχανική περιοχή Αραδίππου, το βράδυ της Δευτέρας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι ο πρωτογενής τομέας «άπτεται της ασφάλειας της χώρας», ιδιαίτερα για μια νησιωτική χώρα όπως η Κύπρος, που βρίσκεται μακριά από το κέντρο της Ευρώπης.

Όπως είπε, οι κρίσεις των τελευταίων ετών, και ιδιαίτερα οι συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία, κατέδειξαν τη σημασία της επισιτιστικής ασφάλειας και της ύπαρξης ισχυρού πρωτογενούς τομέα.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε και στη διαπραγμάτευση στις Βρυξέλλες για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, στο πλαίσιο των συζητήσεων για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, σημειώνοντας ότι υπάρχουν κράτη που επιθυμούν μείωση των κονδυλίων για την ΚΑΠ, θέση με την οποία, όπως είπε, η Κύπρος διαφωνεί.

Τόνισε ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, η αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των γεωργών και η προσέλκυση της νέας γενιάς στον αγροτικό τομέα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στον αμπελουργικό τομέα, θυμίζοντας ότι το 1990-1991 οι παραγωγοί κλήθηκαν να ξεριζώσουν τα αμπέλια τους και σήμερα, 36 χρόνια αργότερα, καταβάλλεται προσπάθεια για να βρεθούν αμπέλια ώστε να ενισχυθεί εκ νέου ο τομέας. Όπως είπε, αυτό πρέπει να αποτελέσει μάθημα για όλους τους κλάδους του πρωτογενούς τομέα.

Παράλληλα, ευχαρίστησε την τέως Υπουργό Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου, αναφέροντας ότι έκανε εξαιρετική δουλειά σε σχέση με τον πρωτογενή τομέα και ότι επιχειρούσε συνεχώς, μέσα από το Υπουργικό Συμβούλιο, να προωθήσει τα αιτήματα του τομέα.

Σε ό,τι αφορά τη φετινή χρονιά, ο Πρόεδρος χαρακτήρισε την παραγωγή ιδιαίτερα παραγωγική σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια, γεγονός που, όπως είπε, «δημιουργεί αισιοδοξία στους παραγωγούς μετά τις διαδοχικές περιόδους ανομβρίας».

Ωστόσο, σημείωσε ότι η φετινή χρονιά συνοδεύτηκε και από προβλήματα εμπορίας λόγω του αφθώδους πυρετού, ενώ στις δυσκολίες προστίθενται η κλιματική αλλαγή, η ανομβρία, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι απώλειες σοδειών και το υψηλό κόστος παραγωγής, το οποίο επιβαρύνθηκε περαιτέρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι από το 2019 μέχρι σήμερα ο ευρύτερος κλάδος των σιτηρών έχει καταβάλει εισφορές περίπου 9,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η Κυβέρνηση έχει παραχωρήσει ενισχύσεις συνολικού ύψους περίπου 35 εκατομμυρίων ευρώ.

Μόνο για τις ανομβρίες του 2024 και του 2025, πρόσθεσε, από το Ταμείο Προστασίας και Ασφάλισης της Γεωργικής Παραγωγής καταβλήθηκαν ποσά που ξεπερνούν τα 25 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, για την αντιμετώπιση των ξηροθερμικών συνθηκών του 2025 στον κλάδο των σιτηρών και των κτηνοτροφικών φυτών καταβλήθηκαν ενισχύσεις συνολικού ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ακόμη ότι, στο πλαίσιο της έκτακτης στήριξης γεωργικών κλάδων για τις συνθήκες του 2025, έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποσό 4,6 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά και την Κύπρο, για κλάδους στους οποίους τεκμηριώθηκε απώλεια εισοδήματος πέραν του καθορισμένου ορίου. Μεταξύ των κλάδων που προτείνονται για ενίσχυση περιλαμβάνονται τα σιτηρά, καθώς και κτηνοτροφικοί κλάδοι λόγω της αύξησης του κόστους των ζωοτροφών.

Σε σχέση με το αυξημένο κόστος παραγωγής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «μέσω σχεδίου ενίσχυσης θα παραχωρηθεί συνολική στήριξη ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ σε επιλέξιμους γεωργούς για κάλυψη μέρους του κόστους αγοράς λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και άλλων γεωργικών εφοδίων, με πρόσθετη στήριξη και στους σιτοπαραγωγούς».

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το Υπουργείο Γεωργίας προετοιμάζει δύο νέα Σχέδια Ενίσχυσης για γεωργούς και γεωργικές επιχειρήσεις, μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έκτακτη χρηματοδοτική στήριξη λόγω των προβλημάτων που συνδέονται με το κόστος της ενέργειας και των λιπασμάτων και την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Τα δύο σχέδια, συνολικού κόστους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, αναμένεται να υλοποιηθούν και να ολοκληρωθούν μέχρι τον Φεβρουάριο του 2027 και θα αφορούν την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους του «χρωματισμένου» αγροτικού πετρελαίου και τη στήριξη των γεωργών για τις αυξημένες τιμές των λιπασμάτων.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε επίσης στη διευκόλυνση της πρόσβασης των αγροτών στη χρηματοδότηση, ώστε να μπορούν να προχωρούν στις απαραίτητες επενδύσεις.

Όπως είπε, μετά από συζητήσεις με τις τράπεζες μέσω του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο το πλαίσιο λειτουργίας και συνεργασίας, ενώ έχουν ήδη υποβληθεί δύο αιτήσεις συμμετοχής από τραπεζικά ιδρύματα. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να οριστικοποιηθούν και να υπογραφούν οι σχετικές συμφωνίες, ώστε τα νέα χρηματοδοτικά προϊόντα να είναι διαθέσιμα ειδικά στους αγρότες.

Σε ό,τι αφορά την Κοινή Αγροτική Πολιτική, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι το Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027 διαθέτει συνολική χρηματοδότηση 454 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ο κλάδος της σιτοκαλλιέργειας λαμβάνει το μεγαλύτερο ποσοστό των άμεσων πληρωμών, οι οποίες για το 2025 ανήλθαν περίπου στα 24,5 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, σημείωσε, «από τον Σεπτέμβριο το Υπουργείο Γεωργίας ξεκινά την ευρεία διαβούλευση για την κατάρτιση του νέου Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την περίοδο μετά το 2027, με στόχο την αποτελεσματική στήριξη του εισοδήματος των παραγωγών και την ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας του πρωτογενούς τομέα».

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε και στο ζήτημα των αποθεμάτων σιτηρών, λέγοντας ότι γνωρίζει πως υπάρχει θέμα φέτος.

Όπως ανέφερε, σήμερα ταξιδεύει στην Αίγυπτο, ενώ εντός της εβδομάδας θα υποδεχθεί στην Κύπρο τον Πρόεδρο του Ισραήλ. Πρόσθεσε ότι ενδεχομένως να υπάρχουν ανάγκες και στην Ιορδανία και ότι αναμένει μέχρι το πρωί τα συγκεκριμένα στοιχεία που έχει ζητήσει, ώστε να προχωρήσει η κάλυψη της συγκεκριμένης παραγωγής.

Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης κάλεσε τους σιτηροπαραγωγούς να συνεχίσουν να καθοδηγούν την Κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας ότι γνωρίζουν καλύτερα από όλους πώς πρέπει να κινηθεί η Πολιτεία για την περαιτέρω ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ