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Οδηγοί Προσοχή! Τροχαίο κάτω από τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς προς Αγία Νάπα - Τι αναφέρει η Αστυνομία
| Κύπρος

Οδηγοί Προσοχή! Τροχαίο κάτω από τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς προς Αγία Νάπα - Τι αναφέρει η Αστυνομία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ως εκ τούτοι οι οδηγοί καλούνται να οδηγούν προσεκτικά, να κρατούν τις δέουσες αποστάσεις και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Τροχαίας.

Με προσοχή καλούνται να κινούνται οι οδηγοί που μεταβαίνουν προς την ελεύθερη Αμμόχωστο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία έχει σημειωθεί οδική σύγκρουση στον αυτοκινητόδρομο Αεροδρομίου Λάρνακας προς Αγία Νάπα, κάτω από τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς.

Ως εκ τούτοι οι οδηγοί καλούνται να οδηγούν προσεκτικά, να κρατούν τις δέουσες αποστάσεις και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Τροχαίας.

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