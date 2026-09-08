Διαμαρτυρία έξω από το Προεδρικό για την επίσκεψη Χέρτσογκ στην Κύπρο – Πυρά και κατά Χριστοδουλίδη

Διαμαρτυρία έξω από το Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία διοργανώνουν την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, στις 18:30, το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης και άλλες αντιπολεμικές ακτιβιστικές οργανώσεις, με αφορμή την επίσκεψη στην Κύπρο του Προέδρου του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη.

Οι διοργανωτές εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στη συνάντηση Χριστοδουλίδη-Χέρτσογκ, χαρακτηρίζοντάς την «τεράστια πρόκληση» και συνδέοντάς την με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα, τη Δυτική Όχθη, τον Λίβανο, τη Συρία και το Ιράν.

Στην ανακοίνωσή τους υποστηρίζουν ότι ο κίνδυνος ενός περιφερειακού πολέμου στη Μέση Ανατολή είναι «πιο ορατός από ποτέ», ενώ κατηγορούν το Ισραήλ για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Παράλληλα, στρέφουν τα πυρά τους κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι με την πολιτική του «επιλέγει προκλητικά να ενσωματώσει την Κύπρο και το λαό της στα πολεμοκάπηλα σχέδια και στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στην ευρύτερη περιοχή».

Αναφορές και στο Κυπριακό

Οι οργανώσεις συνδέουν την επίσκεψη Χέρτσογκ και με τις εξελίξεις στο Κυπριακό, εκτιμώντας ότι η στενή ταύτιση της Κύπρου με το Ισραήλ μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικού διαλόγου.

Όπως αναφέρουν, «η ταύτιση της Κύπρου με την κατοχική δύναμη του Ισραήλ υπονομεύει τις προσπάθειες της πολυπόθητης λύσης του Κυπριακού και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ευημερία του Κυπριακού λαού».

Το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης και οι υπόλοιπες οργανώσεις απευθύνουν κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στη συγκέντρωση της Πέμπτης.

«Καλούμε όλες και όλους να ενώνουμε τις φωνές μας στη μαζική διαμαρτυρία και να στείλουμε δυνατό μήνυμα ότι ο Πρόεδρος του γενοκτονικού κράτους του Ισραήλ δεν είναι ευπρόσδεκτος στην Κύπρο».