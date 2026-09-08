Τελικές αποφάσεις για αφθώδη μέσω Νομικής Υπηρεσίας: 3 κτηνοτρόφοι δεν αποζημιώνονται, 4 μόνο για «έννομα» ζώα

Η επόμενη μέρα της κρίσης τους αφθώδους πυρετού, με επικέντρωση στις αποζημιώσεις των πληγέντων κτηνοτρόφων και την επαναδραστηριοποίηση όσων ενδιαφέρονται, απασχόλησε σήμερα την Επιτροπή Γεωργίας της Βουλής. «Πιάνοντας το νήμα» από εκεί που έμειναν στην προηγούμενη συνεδρίαση για την κτηνιατρική κρίση, δηλαδή πριν περίπου δύο μήνες, οι βουλευτές ενημερώθηκαν από τον γενικό διευθυντή της γενικής διεύθυνσης Γεωργίας, Ανδρέα Γρηγορίου, ότι για τη στήριξη των πληγέντων, έχουν ήδη καταβληθεί περίπου €17,5 εκατ. για ζωικό κεφάλαιο (θανατώσεις), γάλα και ζωοτροφές.

Σε σχέση με τις αποζημιώσεις για απώλεια ζωικού κεφαλαίου καταβλήθηκαν μέχρι σήμερα περίπου €14,5 εκατ. ευρώ σε 107 δικαιούχους. Εκκρεμούν 4 φάκελοι, 3 περιπτώσεις απορρίφθηκαν ως μη επιλέξιμες, ενώ για άλλες 3 αναμένονται συγκεκριμένα στοιχεία που θα πρέπει να προσκομίσουν οι κτηνοτρόφοι (ενημερώθηκαν σχετικά), ώστε να λάβουν αποζημίωση.

Ειδικότερα, εκκρεμούν 4 φάκελοι για τους οποίους έχει ζητηθεί αρωγή από τη Νομική Υπηρεσία και αναμένεται η καταβολή αποζημίωσης για τα επιλέξιμα ζώα το αργότερο την επόμενη εβδομάδα. Επίσης, σε τρεις περιπτώσεις δεν θα καταβληθεί οποιαδήποτε αποζημίωση, για τον λόγο ότι τα ζώα των επηρεαζόμενων δεν ήταν επιλέξιμα. Σημείωσε ότι αυτοί οι κτηνοτρόφοι ενημερώθηκαν ότι δεν θα αποζημιωθούν.

Τι σημαίνει «επιλέξιμα» ζώα

Κληθείς από βουλευτές να εξηγήσει τι σημαίνει «τα ζώα των επηρεαζόμενων δεν ήταν επιλέξιμα», ώστε να μη δικαιούνται αποζημίωση για τη θανάτωσή τους, ο διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης, είπε ότι επιλέξιμα είναι τα ζώα, τα οποία είναι σύννομα, δηλαδή κατά τον επιτόπιο έλεγχο σε μία εκτροφή, όπου κρίθηκε η θανάτωσή τους, διαπιστώθηκε ότι είναι καταχωρημένα στη βάση δεδομένων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ως περιουσία του ιδιοκτήτη της εκτροφής. Σύμφωνα με τον κ. Πίπη, εάν, για παράδειγμα, βρεθούν 600 ζώα σε μία πληγείσα εκτροφή, τα οποία έχουν σήμανση άλλης εκτροφής και δεν είναι δηλωμένα ως ιδιοκτησία της πληγείσας εκτροφής, ο ιδιοκτήτης της πληγείσας εκτροφής δεν θα αποζημιωθεί για αυτά.

Σύμφωνα με τον κ. Γρηγορίου για τις τέσσερις υποθέσεις, τις οποίες χαρακτήρισε δύσκολες, τις τελευταίες μέρες είχαν τακτική επικοινωνία με τη Νομική Υπηρεσία (η τελευταία συνάντηση έγινε την περασμένη Πέμπτη). Όπως τόνισε, ο προσανατολισμός είναι ότι αυτοί οι κτηνοτρόφοι θα αποζημιωθούν μόνο για τα ζώα που είχαν στην κατοχή τους νόμιμα και έχουν θανατωθεί.

Αναμένεται τις επόμενες μέρες ο διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης, να οριστικοποιήσει την απόφασή του, ως ελέγχων λειτουργός, με τρόπο ώστε να προχωρήσει η αποζημίωση αυτών των κτηνοτρόφων. Μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας, είπε ο κ. Γρηγορίου, αναμένεται να αποζημιωθούν οι τέσσερις κτηνοτρόφοι.

Ζωοτροφές και γάλα

Όσον αφορά τις συμπυκνωμένες ζωοτροφές, συνεχίζει η καταβολή των αποζημιώσεων με δεσμεύσεις για 71 δικαιούχους χονδροειδών ζωοτροφών ύψους 594.827 ευρώ και 70 δικαιούχους χονδροειδών ζωοτροφών ύψους 1.059.412 ευρώ. Αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα η ολοκλήρωση της καταστροφής ζωοτροφών από άλλες τέσσερις εκμεταλλεύσεις και η καταβολή της σχετικής αποζημίωσης.

Στις περιπτώσεις απόρριψης γάλακτος, έχει καταβληθεί αποζημίωση σε 58 δικαιούχους, ύψους 720.248 ευρώ. Εξετάζονται άλλοι δύο φάκελοι εκ των οποίων, στη μία περίπτωση οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες βρίσκονται σε επικοινωνία με τον επηρεαζόμενο κτηνοτρόφο. Σε άλλες τρεις περιπτώσεις οι οποίες έχουν απορριφθεί για την καταβολή αποζημίωσης για το λόγο ότι δεν ήταν δυνατή η υποβολή από μέρους των κτηνοτρόφων των απαραίτητων δικαιολογητικών καθορισμού της τιμής του γάλακτος που ζητήθηκαν ως μέρος της διαδικασίας.

Σύμφωνα με τον κ. Γρηγορίου, καταβάλλονται προσπάθειες επίσπευσης της καταβολής πρόσθετης οικονομικής στήριξης ύψους 15% στους δικαιούχους, ωστόσο κατά την αξιολόγηση του τρόπου εφαρμογής του μέτρου αυτού, έχει προκύψει ανάγκη πρόσθετων ρυθμίσεων για τη διασφάλιση της σύννομης εφαρμογής του.

Το τελευταίο επίσημα καταγεγραμμένο κρούσμα αφθώδους πυρετού εντοπίστηκε στο Μάμμαρι, στις 9 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών που κατατέθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Γεωργίας της Βουλής, οι μολυσμένες εκτροφές παρέμειναν στις 121, με το σύνολο των ζώων όλων των ειδών που έχει θανατωθεί να φτάνει τις 80.133. Αναλυτικά θανατώθηκαν 52.632 αιγοπρόβατα, 3.018 βοοειδή και 24.483 χοίροι.

Εκκρεμεί η αποζημίωση για απώλεια εισοδήματος

Όμως οι αποζημιώσεις για ζωικό κεφάλαιο (θανατώσεις), γάλα και ζωοτροφές αφορούν το ένα σκέλος της οικονομικής στήριξης του κράτους προς τους πληγέντες, με τους βουλευτές να ζητούν ενημέρωση και για τον πυλώνα της απώλειας εισοδήματος. Όπως ακούσηκε από την πλευρά των βουλευτών, οι πληγέντες για την ώρα βιοπορίζονται με τα ποσά των αποζημιώσεων, στερούμενοι τα εισοδήματά τους. Από την πλευρά του ο κ. Γρηγορίου ενημέρωσε ότι εντός των επόμενων δύο περίπου εβδομάδων, θα είναι σε θέση να ενημερώσουν για την τελική κατάληξη στη μεθοδολογία υπολογισμού της απώλειας εισοδήματος, με σκοπό την υλοποίηση των εισηγήσεων της αρμόδιας Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Όπως διευκρίνισε ο κ. Γρηγορίου, η αποζημίωση για την απώλεια εισοδήματος θα δοθεί μόνο σε όσους κτηνοτρόφους επιλέξουν την επαναδραστηριοποίηση.

Πίπης: Κτηνοτρόφοι που αδιαφορούν για καθαρισμούς, εμποδίζουν την επαναδραστηριοποίηση άλλων

«Η επανεκκίνηση των πληγέντων κτηνοτρόφων από τον αφθώδη πυρετό, εξαρτάται και από τους ίδιους τους επηρεαζόμενους», είπε ο διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, προκαλώντας έκπληξη στις τάξεις των βουλευτών.

Σε αναφορά του βουλευτή του ΔΗΣΥ, Πρόδρομου Αλαμπρίτη, ότι υπάρχουν κτηνοτρόφοι που, αν και ολοκλήρωσαν τους καθαρισμούς και τις απολυμάνσεις, παραμένουν χωρίς ενημέρωση και οδηγίες των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για την επαναδραστηριοποίηση, ο κ. Πίπης γνωστοποίησε ότι υπάρχουν κτηνοτρόφοι, οι οποίοι, επειδή δεν προτίθενται να επαναδραστηριοποιηθούν, αδιαφορούν για τους καθαρισμούς και τις απολυμάνσεις των μονάδων τους, με αποτέλεσμα να εμποδίζουν την επαναδαστηριοποίση συναδέρφων τους που τήρησαν τα πρωτόκολλα καθαρισμών – απολυμάνσεων και είναι έτοιμοι να εισάγουν ζώα στις μονάδες τους. Όπως εξήγησε ο κ. Πίπης, για την επαναδραστηριοποίηση, θα πρέπει να παρέλθει χρονικό διάστημα απολύμανσης, τόσο από τους ενδιαφερόμενους όσο και από τους οι περιοίκους τους.

Αν οι ενέργειες γίνουν μεμονωμένα, αυτός που θα επαναδραστηριοποιηθεί, τόνισε, θα κινδυνεύει με επαναμόλυνση. Όπως είπε ο κ. Πίπης, το μόνο που μπορούν να κάνουν για αυτό το θέμα οι Κτηνιαρικές Υπηρεσίες, είναι να επιβάλλουν πρόστιμα στους παραβάτες και η εκκίνηση ποινικής διαδικασίας, η οποία όμως, όπως παρατήρησαν ορισμένοι βουλευτές, παίρνει χρόνια.

Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων εισηγήθηκε όπως οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους προχωρούν αυτόβουλα σε καθαρισμούς και μεταφέρουν το κόστος πληρωμής στους ιδιωκτήτες των μονάδων.

Θεωρούμε αδικαιολόγητο να συζητάμε σήμερα για καθαρισμούς, είπε ο πρόεδρος της ομάδας «Φωνή των κτηνοτρόφων», Νεόφυτος Νεοφύτου. Σημείωσε ότι η συζήτηση για το θέμα έγινε στο παρελθόν στο Υπουργείο, όπου καταγράφηκε η θέση ότι με τη συνδρομή της Αστυνομίας θα πρέπει να επιβληθούν οι καθαρισμοί.

Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέας Γρηγορίου, ανέφερε ότι πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις. Διαβεβαίωσε ότι δεν θα εμποδίσουν την επανεκκίνηση της κτηνοτροφίας, μετά τον αφθώδη πυρετό.

Παρουσιάζεται την Παρασκευή η Έκθεση Μαλά

Σύμφωνα με τον κ. Γρηγορίου την Παρασκευή θα παρουσιαστεί στους εμπλεκόμενους, σε συνάντηση στο Προεδρικό, η Έκθεση της Επιστημονικής Ομάδας υπό τον Σταύρο Μαλά για την ανασυγκρότηση της κτηνοτροφίας.

Εξάλλου ανέφερε ότι βρίσκεται υπό διαμόρφωση το Σχέδιο στήριξης για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου με ζώα υψηλής γενετικής αξίας, ώστε οι κτηνοτρόφοι που επιθυμούν να επαναδραστηριοποιηθούν, να μπορούν να το πράξουν με καλύτερες παραγωγικές προϋποθέσεις. Το Σχέδιο, το οποίο βρίσκεται σε τελικά σχέδια επεξεργασίας, αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού προς υλοποίηση για τη στήριξη του κλάδου, τόνισε.

33 διοικητικά πρόστιμα - Έξι υποθέσεις στην Αστνομία

Προχωρώντας σε προληπτικά μέτρα τα οποία εφαρμόζονται, ο κ. Γρηγορίου ανέφερε επιγραμματικά ότι συνεχίζεται η παρακολούθηση των 120 σημείων απολύμανσης και εφαρμόζονται αυξημένα μέτρα βιοασφάλειας στα σφαγεία. Μέχρι σήμερα έχουν επιβληθεί για μη συμμορφώσεις, 33 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 112.540 ευρώ για παραβάσεις μετακινήσεων ζώων και ζωοτροφών, βόσκησης ζώων και μετακίνησης κοπριάς, ενώ έξι σοβαρές περιπτώσεις παραβάσεων έχουν καταχωριστεί στην Αστυνομία για διερεύνηση ποινικών αδικημάτων.

Δυνατότητα ελεύθερης βόσκησης υπό όρους

Σύμφωνα με τον κ. Γρηγορίου, τη Δευτέρα, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, εξέδωσε το 6ο κατά σειρά Διάταγμα για τον αφθώδη πυρετό, όπου με βάση σχετική αξιολόγηση και σύσταση από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, αίρεται η απαγόρευση επίσκεψης του κοινού σε πάρκα, παρέχεται η δυνατότητα μετακίνησης δίχηλων ζώων για σκοπούς ανασύστασης, αλλά και για οποιονδήποτε άλλο λόγο κριθεί αναγκαίος και δίνεται η δυνατότητα ελεύθερης βόσκησης κάτω από συγκεκριμένους όρους που ορίζονται στο νέο Διάταγμα.

Παραδοσιακές φυλές και ύποπτες εκματαλλεύσεις

Στη συνεδρίαση το Υπουργείο Γεωργίας παρέθεσε και άλλα δεδομένα γύρω από την κρίση του αφθώδους πυρετού. Εντός των επόμενων ημερών και με βάση τις αναμενόμενες γνωμοδοτήσεις από το αρμόδιο σώμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναμένεται η απόφαση από τον διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, σχετικά με τη δυνατότητα διατήρησης των θετικών κρουσμάτων με παραδοσιακές φυλές προβάτων και βοοειδών, αλλά και τις τρεις εκμεταλλεύσεις σε Πεντάκωμο, Αλεθρικό και Αυγόρου, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ως ύποπτες.

Οι δειγματοληψίες

Στο παρόν στάδιο, συνεχίζονται οι δειγματοληψίες με σκοπό την επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου, έχοντας φτάσει από τις 18 Ιουνίου, οπότε και ξεκίνησε το πρόγραμμα, σε ποσοστό εξεταζόμενων βουστασίων 43,7%, το οποίο αντιστοιχεί στο 48% του πληθυσμού βοοειδών και σε ποσοστό εξεταζόμενων ποιμνιοστασίων και εκτροφών αιγών στο 42,3%, το οποίο αντιστοιχεί στο 51,4% του πληθυσμού αιγοπροβάτων. Με βάση την πληροφόρηση από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, κρίνεται σκόπιμο όπως, στο παρόν στάδιο, για λόγους βιοασφάλειας, αποφευχθεί η δειγματοληψία από χοίρους, εκτός και αν το κρίνουν σκόπιμο.

Οι εμβολιασμοί

Το πρόγραμμα εμβολιασμού βοοειδών και αιγοπροβάτων, βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης των εμβολιασμών το τέλος Σεπτεμβρίου. Αναλυτικότερα αναφέρεται ότι, μέχρι το τέλος της περασμένης εβδομάδας, ολοκληρώθηκε ο εμβολιασμός στο 95,8% των εκμεταλλεύσεων βοοειδών και στο 89,5% των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων. Με οδηγίες του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ετοιμάζεται πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, με σκοπό την προμήθεια εμβολίων και δωρεάν παροχή τους στους κτηνοτρόφους για το 2026 και 2027, ως αναγκαίο μέτρο πρόληψης της διασποράς του αφθώδους πυρετού.