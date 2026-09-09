Έρευνα σε νυκτερινό κέντρο στην Πάφο: Κατασχέθηκαν εξοπλισμός ήχου, πυροτεχνήματα και φιαλίδια υποξειδίου του αζώτου

Σε συντονισμένη επιχείρηση προχώρησαν χθες βράδυ μέλη της ΑΔΕ Πάφου, πραγματοποιώντας έρευνα, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, σε νυκτερινό κέντρο στην οδό Αγίου Αντωνίου στην Πάφο.

Κατά την έρευνα εντοπίστηκε και παραλήφθηκε εξοπλισμός που φέρεται να χρησιμοποιείτο για τη μετάδοση ηχογραφημένης μουσικής χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν επτά μεγάφωνα, ένας πύργος ηλεκτρονικού υπολογιστή, ένας μίκτης ήχου και μία κονσόλα ήχου.

Παράλληλα, εντός του υποστατικού εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν πέντε πυροτεχνήματα, επτά φιαλίδια υποξειδίου του αζώτου, καθώς και τέσσερις συσκευασίες που περιείχαν από 100 μπαλόνια η καθεμία.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, στο συγκεκριμένο υποστατικό φέρεται επίσης να πωλούνταν καπνικά προϊόντα χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

Την υπόθεση διερευνά ο Κεντρικός Σταθμός Πάφου.