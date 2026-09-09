Η κλοπή της δεκαετίας σε crypto! Ξάφρισε Bitcoin 245 εκατ. δολάρια και ζούσε σαν κροίσος στα 22 του - Πετούσε Birkin στα πάρτι

νοχος για συμμετοχή σε εγκληματική συνωμοσία με αντικείμενο μία από τις μεγαλύτερες κλοπές κρυπτονομισμάτων που έχουν καταγραφεί δήλωσε ενώπιον αμερικανικού δικαστηρίου ένας 22χρονος από τη Σιγκαπούρη.

Ο Μαλόουν Λαμ παραδέχθηκε ότι συνεργάστηκε με άλλα πρόσωπα για την κλοπή Bitcoin αξίας 245 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και για τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων.

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, ο 22χρονος θεωρείται ο επικεφαλής ενός διεθνούς κυκλώματος, το οποίο εξαπατούσε τα θύματά του, αποκτούσε πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και άδειαζε τα ψηφιακά πορτοφόλια τους.

Ο Λαμ αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως 20 ετών. Η ομοσπονδιακή δικαστής Κολίν Κόλαρ-Κότελι δεν όρισε άμεσα ημερομηνία για την ανακοίνωση της ποινής του.

Γνωρίστηκαν σε διαδικτυακά παιχνίδια

Όπως προκύπτει από τα δικαστικά έγγραφα, η δράση του κυκλώματος άρχισε το αργότερο τον Οκτώβριο του 2023 και συνεχίστηκε τουλάχιστον μέχρι τον Μάιο του 2025.

Τα μέλη του γνωρίστηκαν μέσω διαδικτυακών πλατφορμών παιχνιδιών και προέρχονταν από την Καλιφόρνια, το Κονέκτικατ, τη Νέα Υόρκη και τη Φλόριντα, καθώς και από χώρες εκτός των ΗΠΑ.

Ο Λαμ, ο οποίος χρησιμοποιούσε στο διαδίκτυο τα ψευδώνυμα «Anne Hathaway», «$$$» και «King Greavy», φέρεται να επέλεγε τα υποψήφια θύματα και να καθόριζε τον ρόλο κάθε συνεργού.

Τα μέλη του κυκλώματος εξαπατούσαν τους κατόχους κρυπτονομισμάτων ώστε να αποκαλύπτουν εμπιστευτικά στοιχεία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, πραγματοποιούσαν ακόμη και διαρρήξεις σε σπίτια για να αποκτήσουν πληροφορίες που θα τους επέτρεπαν να πάρουν τον έλεγχο των ψηφιακών πορτοφολιών.

Αυτοκίνητα εκατομμυρίων και ξέφρενα πάρτι

Τα κλεμμένα κρυπτονομίσματα χρηματοδοτούσαν έναν εξαιρετικά πολυτελή τρόπο ζωής. Η ομάδα φέρεται να ξόδευε έως και 500.000 δολάρια σε μία μόνο επίσκεψη σε νυχτερινό κέντρο.

Με τα παράνομα έσοδα αγοράστηκε επίσης στόλος πολυτελών αυτοκινήτων, η αξία των οποίων κυμαινόταν από 100.000 έως 3,8 εκατομμύρια δολάρια.

Ανάμεσα στις αγορές περιλαμβάνονταν ρολόγια αξίας έως 500.000 δολαρίων, επώνυμα ρούχα, τσάντες Hermès Birkin αξίας δεκάδων χιλιάδων δολαρίων, καθώς και η ενοικίαση πολυτελών κατοικιών στο Λος Άντζελες, στα Χάμπτονς και στο Μαϊάμι.

Εντύπωση προκαλεί η αναφορά του υπουργείου Δικαιοσύνης ότι τσάντες Birkin πετάγονταν στο πλήθος κατά τη διάρκεια πάρτι σε νυχτερινά κέντρα. Μέρος των χρημάτων δαπανήθηκε ακόμη για ταξίδια με ιδιωτικά αεροσκάφη και για τη διατήρηση προσωπικής ομάδας ασφαλείας.

«Εάν δημιουργήσετε μια αυτοκρατορία κυβερνοεγκλήματος, θα σας εντοπίσουμε, θα διαλύσουμε τη δράση σας και θα σας οδηγήσουμε στη Δικαιοσύνη», δήλωσε η εισαγγελέας των ΗΠΑ Τζανίν Πίρο.

Όπως πρόσθεσε, ο κατηγορούμενος ηγήθηκε ενός διεθνούς δικτύου που εξαπατούσε τα θύματά του, παραβίαζε την ιδιωτικότητά τους και έκλεβε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα.

Πηγή: BBC