Ο όγκος της υπόθεσης «πάγωσε» την ετυμηγορία για Καλογερόπουλο - Ανακοινώνεται στις 23 Οκτωβρίου τελικά η απόφαση

«Παράταση» στην υπόθεση δολοφονίας Καλογερόπουλου

Δεν ανακοινώθηκε τελικά σήμερα η απόφαση του Δικαστηρίου στη δίκη για τη δολοφονία του Θανάση Καλογερόπουλου. Αν και ήταν ορισμένη για να ανακοινωθεί η ετυμηγορία του δικαστηρίου σχετικά με την ενοχή ή όχι των κατηγορουμένων, εντούτοις, το τριμελές Κακουργιοδικείο ανακοίνωσε ότι δεν κατέστη ακόμα δυνατό να ολοκληρωθεί η συγγραφή απόφασης λόγω του όγκου της υπόθεσης και της μαρτυρίας.

Μετά από ανακοίνωση του Κακουργιοδικείου, η απόφαση πλέον θα δοθεί στις 23 Οκτωβρίου.

Σημειώνεται ότι η δολοφονία Θανάση Καλογερόπουλου διαπράχθηκε στις 30 Οκτωβρίου του 2023, σε χώρο στάθμευσης στην περιοχή Αγίου Τύχωνα. Στην υπόθεση βρίσκονται κατηγορούμενα τέσσερα πρόσωπα, που βρίσκονται υπό κράτηση ως υπόδικοι στις Κεντρικές Φυλακές.

Κατά τη σημερινή διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου, λήφθησαν δρακόντεια μέτρα ασφαλείας με δεκάδες αστυνομικούς από διάφορες υπηρεσίες της ΑΔΕ Λεμεσού, της ΜΜΑΔ και του Ειδικού Αντιτρομοκρατικού Ουλαμού, ενώ τελικώς η παρουσία στο δικαστήριο ήταν ολιγόλεπτη.