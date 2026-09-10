Σφοδρό τροχαίο στη Λάρνακα: Όχημα προσέκρουσε σε κιγκλίδωμα – Απεγκλωβίστηκε ο οδηγός

Οδηγός απεγκλωβίστηκε χθες βράδυ από το όχημά του, έπειτα από τροχαία οδική σύγκρουση στον δρόμο Κοφίνου–Αγίου Θεοδώρου, στην επαρχία Λάρνακας.

Σε ανακοίνωση η Πυροσβεστική Υπηρεσία αναφέρει ότι «η ώρα 20:35 λήφθηκε κλήση για τροχαία οδική σύγκρουση, με παγιδευμένο οδηγό σε όχημα, το οποίο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, προσέκρουσε σε κιγκλίδωμα στον δρόμο Κοφίνου–Αγίου Θεοδώρου, στην επαρχία Λάρνακας».

Στο σημείο μετέβησαν όχημα και ομάδα διάσωσης από την ΕΜΑΚ και με τη χρήση διασωστικής εξάρτησης, ο παγιδευμένος οδηγός απεγκλωβίστηκε και παραδόθηκε στο πλήρωμα ασθενοφόρου για μεταφορά του στο νοσοκομείο, σημειώνεται.