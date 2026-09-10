Εξελίξεις με το ένταλμα σύλληψης για Σάββα Κάκο - Απόφαση Ανωτάτου για καταχώριση αίτησης για certiorari

Το Ανώτατο Δικαστήριο με σημερινή απόφαση που εξέδωσε έδωσε άδεια στον επιχειρηματία Σάββα Κάκο για καταχώριση αίτησης για έκδοση προνομιακού εντάλματος certiorari με σκοπό την ακύρωση του εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε και εκτελέστηκε τον περασμένο Ιούλιο. Εναντίον του επιχειρηματία, η Αστυνομία διερευνά υποθέσεις μετά από καταγγελίες προσώπων που υποστηρίζουν ότι εξαπατήθηκαν σε σχέση με αγοραπωλητήρια συμβόλαια για ακίνητα. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των παραπονούμενων ο επιχειρηματίες κατέθετε συμβόλαια στο Κτηματολόγια, και αφότου εισπράττονταν σημαντικά ποσά, ακολούθως τα συμβόλαια αποσύρονταν.

Οι δικηγόροι του Σάββα Κάκου, στο πλαίσιο του αιτήματος που καταχώρισαν στο Ανώτατο, υποστήριξαν ότι, «δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις για την έκδοση του εντάλματος σύλληψης, ότι η έκδοση του δεν ήταν αναγκαία, ότι παραβιάστηκε η αρχή της αναλογικότητας και ότι εκδόθηκε στη βάση απόκρυψης ουσιωδών γεγονότων ή και δόλου». Τόνισαν επίσης ότι, «ο κ. Κάκος «γνώριζε από καιρό για τις εναντίον του καταγγελίες και στην περίπτωση που είχε πρόθεση να επηρεάσει μάρτυρες ή να καταστρέψει ή να αποκρύψει τεκμήρια θα μπορούσε να το είχε ήδη κάνει. Περιστάσεις των υποθέσεων που καταδείκνυαν ότι ο Αιτητής γνώριζε από καιρό για τη διερεύνηση των εναντίον του καταγγελιών, δεν είχαν εκτεθεί στον όρκο και αποκρύφτηκαν από το κατώτερο Δικαστήριο, που εφόσον τις είχε υπόψη του θα ενεργούσε διαφορετικά.

Περαιτέρω, εφόσον εκδόθηκε και ένταλμα έρευνας του χώρου όπου θεωρείτο ότι φυλάσσονταν τα τεκμήρια που αναζητούνταν, αυτά θα μπορούσαν να κατασχεθούν από την Αστυνομία, χωρίς ο Αιτητής να έχει τη δυνατότητα να τα καταστρέψει ή να τα αποκρύψει μεταφέροντας τα αλλού».

Το Ανώτατο, κατέληξε ότι, «ο Αιτητής έχει καταδείξει εκ πρώτης όψεως συζητήσιμη υπόθεση ότι το ένταλμα σύλληψης του ημερ.27.7.2026 εκδόθηκε καθ΄ υπέρβαση εξουσίας χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοση του και χωρίς να έχουν αποκαλυφθεί στο κατώτερο Δικαστήριο όλα τα σχετικά γεγονότα. Ζήτημα δόλου δεν προκύπτει».

Πλέον το επόμενο βήμα στην διαδικασία, είναι η καταχώριση της αίτησης από τους δικηγόρους του κ. Κάκου και η έκδοση απόφασης για ακύρωση ή όχι του εντάλματος σύλληψης.