ΥΠΑΝ: «Το 97% των σχολικών βιβλίων έχει παραδοθεί - Ανυπόστατοι οι ισχυρισμοί για ελλείψεις»

Απάντηση σε τοποθετήσεις και δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για ελλείψεις διδακτικών βιβλίων με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς δίνει το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, διαβεβαιώνοντας ότι η συντριπτική πλειονότητα των βιβλίων βρίσκεται ήδη στις σχολικές μονάδες.

Σε ανακοίνωσή του, το ΥΠΑΝ αναφέρει ότι όλες οι διαδικασίες προμήθειας των διδακτικών βιβλίων για τη σχολική χρονιά 2026-2027 πραγματοποιήθηκαν έγκαιρα και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. Ωστόσο, σημειώνει ότι μικρός αριθμός αναδόχων παρουσίασε καθυστερήσεις στις παραδόσεις, επικαλούμενος τεχνικά προβλήματα.

Όπως αναφέρεται, το Υπουργείο προχώρησε σε άμεσες ενέργειες για αντιμετώπιση του προβλήματος, περιλαμβανομένου του τερματισμού συμβάσεων και της ανάθεσης των εκτυπώσεων σε νέους αναδόχους. Παράλληλα, σε συνεργασία με το Κυβερνητικό Τυπογραφείο, εκτύπωσε μέρος των επηρεαζόμενων εκδόσεων σε μορφή βιβλιαρίων, ώστε να συνεχίζεται απρόσκοπτα η διδασκαλία μέχρι την οριστική παραλαβή των βιβλίων.

Το ΥΠΑΝ τονίζει επίσης ότι όλα τα διδακτικά βιβλία είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης χρησιμοποιούνται περίπου 700 τίτλοι διδακτικών βιβλίων, ενώ το 97% αυτών έχει ήδη παραδοθεί στις σχολικές μονάδες.

«Ο ισχυρισμός ότι η σχολική χρονιά ξεκινά χωρίς βιβλία είναι ανυπόστατος και προκαλεί αχρείαστη αναστάτωση σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς», αναφέρει χαρακτηριστικά το Υπουργείο.

Παράλληλα, ασκεί κριτική σε εκπαιδευτικές οργανώσεις, υποστηρίζοντας ότι αναδεικνύουν σε κρίσεις ζητήματα τα οποία βρίσκονται ήδη σε διαδικασία επίλυσης, όπως τα βιβλία και τα κλιματιστικά, αντί να επικεντρώνονται σε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις που αφορούν το δημόσιο σχολείο.

Το ΥΠΑΝ υπογραμμίζει ότι η νέα σχολική χρονιά αποτελεί «ορόσημο» για την κυπριακή εκπαίδευση, λόγω της εφαρμογής σημαντικών εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων, και εκφράζει την προσδοκία ότι οι εκπαιδευτικοί και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις θα παραμείνουν ενεργοί εταίροι στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού του δημόσιου σχολείου.

Καταλήγοντας, επαναλαμβάνει ότι συνεχίζει τον διάλογο με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις και καλεί όλους τους εμπλεκόμενους να σταθούν με υπευθυνότητα απέναντι στους μαθητές και στις ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος.