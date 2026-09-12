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Επιχείρηση ΥΚΑΝ στη Λεμεσό: Έκρυψαν 100 κιλά κοκαΐνη σε δοχεία μπογιάς - Στο Δικαστήριο αύριο οι συλληφθέντες (φώτος)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Οι Αρχές διερευνούν την προέλευση και τον τελικό προορισμό των ναρκωτικών, ενώ οι ύποπτοι αναμένεται να οδηγηθούν αύριο ενώπιον δικαστηρίου.

Δεκάδες κιλά κοκαΐνης εντοπίστηκαν, κρυμμένα σε δοχεία μπογιάς και κατασχέθηκαν σήμερα στη Λεμεσό, στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ), ενώ χειροπέδες πέρασαν σε τέσσερα πρόσωπα, δύο ζευγάρια αλλοδαπών, τα οποία φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση. 

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Σύμφωνα με την Αστυνομία, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από συντονισμένες επιχειρησιακές ενέργειες και παρακολουθήσεις που βρίσκονταν σε εξέλιξη τις τελευταίες δύο ημέρες από την ΥΚΑΝ και την Υπηρεσία Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών (ΥΔΑΠ) Λεμεσού.

Κατά τη διάρκεια ερευνών σε κατοικία στη Λεμεσό, οι Αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες ανέρχεται στα 100 κιλά.

Οι τέσσερις συλληφθέντες τέθηκαν υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων, ενώ οι εξετάσεις επικεντρώνονται τόσο στην προέλευση όσο και στον προορισμό των ναρκωτικών.

Η επιχείρηση παραμένει σε εξέλιξη και αναμένεται νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία με την ολοκλήρωση των ερευνών και την ακριβή καταμέτρηση της ποσότητας που κατασχέθηκε.

Την υπόθεση διερευνά η ΥΚΑΝ Λεμεσού. Οι συλληφθέντες θα παρουσιαστούν αύριο στο δικαστήριο.

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