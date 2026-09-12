Μεγάλη επιχείρηση της ΥΚΑΝ στη Λεμεσό: Κατασχέθηκε ποσότητα κοκαΐνης - Τέσσερις συλλήψεις

Μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης εντοπίστηκε και κατασχέθηκε σήμερα στη Λεμεσό, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) σε συνεργασία με την Υπηρεσία Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών (ΥΔΑΠ) Λεμεσού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η επιχείρηση ήταν αποτέλεσμα συντονισμένων επιχειρησιακών ενεργειών και παρακολουθήσεων που βρίσκονταν σε εξέλιξη τις τελευταίες δύο ημέρες. Στο πλαίσιο των ερευνών, μέλη της ΥΚΑΝ και της ΥΔΑΠ πραγματοποίησαν σήμερα έρευνα σε κατοικία στη Λεμεσό, όπου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν τέσσερα πρόσωπα, τα οποία τέθηκαν υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Η Αστυνομία διευκρίνισε ότι η επιχείρηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και αναμένεται νεότερη ενημέρωση με την ολοκλήρωσή της, χωρίς προς το παρόν να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για την ακριβή ποσότητα των ναρκωτικών που κατασχέθηκαν.

Την υπόθεση διερευνά η ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λεμεσού