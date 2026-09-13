Προχωρεί η υλοποίηση τεσσάρων νέων μονάδων αφαλάτωσης είπε ο Υπ. Γεωργίας

Προχωρεί, με βάση την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 2 Σεπτεμβρίου, η υλοποίηση τεσσάρων νέων μόνιμων μονάδων αφαλάτωσης στην Ανατολική Λεμεσό, την Αγία Θέκλα, την Πόλη Χρυσοχούς και τη Δεκέλεια, συνολικής δυναμικότητας 180 χιλιάδων κυβικών μέτρων νερού ημερησίως, δήλωσε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Χρίστος Σενέκης.

Μιλώντας το Σάββατο στη Γιορτή της Ελιάς, στις Αγγλισίδες, ο Υπουργός Γεωργίας ανέφερε πως η βελτίωση της υδρολογικής εικόνας το 2026 επέτρεψε, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τον περασμένο Ιούνιο, την αναθεώρηση των αρχικών κατανομών και τη διάθεση επιπλέον 3,5 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού για άρδευση, περιλαμβανομένου του Ενιαίου Σχεδίου Νοτίου Αγωγού.

Στόχος μας είναι να περιορίσουμε την εξάρτηση από τις βροχοπτώσεις και να ενισχύσουμε την υδατική ασφάλεια, ανέφερε, σημειώνοντας πως για αυτό την περίοδο 2024–2030 υλοποιείται πρόγραμμα έργων άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ, που περιλαμβάνει αφαλατώσεις, αξιοποίηση ανακτημένου νερού, μείωση απωλειών και αναβάθμιση δικτύων.

Εξάλλου, ο κ. Σενέκης είπε πως το Υπουργείο εργάζεται για μια γεωργία βιώσιμη και ανταγωνιστικη και πως βασικό εργαλείο σε αυτή την προσπάθει αποτελεί Κοινή Αγροτική Πολιτική 2023–2027 με συνολική χρηματοδότηση 454 εκατομμυρίων ευρώ.

Όπως είπε, το αυξημένο ενδιαφέρον για τις επενδυτικές παρεμβάσεις και την πρώτη εγκατάσταση νέων γεωργών, με το συνολικό αιτούμενο ποσό επιδότησης να ανέρχεται περίπου στα 210 εκατομμύρια ευρώ, δείχνει ότι υπάρχει διάθεση για επενδύσεις και εκσυγχρονισμό της κυπριακής γεωργίας.

Ο κ. Σενέκης είπε, ακόμη, πως σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και ενδιαφερόμενα τραπεζικά ιδρύματα, έχει διαμορφωθεί νέο Χρηματοδοτικό Εργαλείο για τον αγροτικό τομέα, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των γεωργών σε χρηματοδότηση με ευνοϊκότερους όρους.

Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη ενίσχυσης της θέσης των παραγωγών στην αγορά, μέσω της δημιουργίας Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών, καθώς και στην εφαρμογή e-Κοφίνι για μεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές από το χωράφι μέχρι το ράφι και στην εφαρμογή της νομοθεσίας για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές.

Σε ό,τι αφορά τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, σημείωσε ότι στις 8 Οκτωβρίου αρχίζει ανοικτή διαβούλευση με τον αγροτικό κόσμο, με στόχο η επόμενη ΚΑΠ να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της κυπριακής γεωργίας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ