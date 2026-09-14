Κατασχέσεις και εξώδικα πρόστιμα εκατομμυρίων στα οδοφράγματα

Προϊόντα αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ κατάσχονται κάθε χρόνο στα οδοφράγματα από το Τμήμα Τελωνείων, καθώς απαγορεύεται η διέλευσή τους και η κυκλοφορία τους στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρόκειται κυρίως για καπνικά προϊόντα, απομιμήσεις ειδών ένδυσης και υπόδησης, αλκοολούχα ποτά, ζωικά και γεωργικά προϊόντα, καθώς και καύσιμα. Όσα από τα κατασχεθέντα προϊόντα μπορούν να ανακυκλωθούν, οδηγούνται σε μονάδες ανακύκλωσης, ενώ τα υπόλοιπα καταστρέφονται. Οι πίνακες του Τμήματος Τελωνείων που δημοσιεύουμε, είναι ιδιαίτερα διαφωτιστικοί ως προς το είδος και την έκταση των κατασχέσεων στα σημεία διέλευσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι, τα τελευταία δυόμ...