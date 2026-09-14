Η Νομική Υπηρεσία «κλείνει» την έρευνα της Αρχής κατά της Διαφθοράς για το «μαύρο βαν»

Η υπόθεση του «μαύρου βαν» δεν θα αποτελέσει τελικά αντικείμενο έρευνας από την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, η οποία ανακοίνωσε σήμερα τον τερματισμό της διαδικασίας που είχε δρομολογήσει, ύστερα από θέση της Νομικής Υπηρεσίας ότι τα ζητήματα που επιθυμούσε να εξετάσει έχουν ήδη διερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, η απόφαση για τερματισμό της έρευνας ελήφθη καθώς, βάσει του Άρθρου 10 του περί της Σύστασης και Λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμου του 2022, δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή έρευνας από την Αρχή όταν το ίδιο αντικείμενο έχει ήδη ερευνηθεί από τις αρμόδιες κρατικές αρχές.

Η υπόθεση είχε ξεκινήσει μετά από καταγγελία που υπέβαλε το 2023 η Ελεγκτική Υπηρεσία, υπογεγραμμένη από τον τότε Γενικό Ελεγκτή, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, αναφορικά με ζητήματα που αφορούσαν το «μαύρο βαν».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η Αρχή παρακολουθούσε έκτοτε τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση στην Κύπρο, την Ελλάδα και ενώπιον ευρωπαϊκών θεσμών, ενώ έλαβε υπόψη και την πρόσφατη έκδοση βιβλίου από Κύπριο δημοσιογράφο για το θέμα. Με βάση τα δεδομένα αυτά αποφάσισε αυτεπάγγελτα να επεκτείνει το πεδίο της εξέτασής της ώστε να καλύψει όλα τα περιστατικά που σχετίζονταν με την υπόθεση.

Με την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης και την ετοιμασία των όρων εντολής, η Αρχή ενημέρωσε τον Γενικό Εισαγγελέα για την πρόθεσή της να προχωρήσει σε έρευνα. Ακολούθησε ανταλλαγή αλληλογραφίας και συνάντηση στα γραφεία της Νομικής Υπηρεσίας, ωστόσο η σχετική αλληλογραφία έχει χαρακτηριστεί απόρρητη και δεν δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες.

Η Αρχή σημειώνει ότι το τελικό αποτέλεσμα της διαδικασίας ήταν η θέση της Νομικής Υπηρεσίας πως όλα τα ζητήματα που επρόκειτο να αποτελέσουν αντικείμενο διερεύνησης είχαν ήδη εξεταστεί από τις αρμόδιες αρχές, γεγονός που οδήγησε στην οριστική εγκατάλειψη της προγραμματιζόμενης έρευνας.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι ο Επίτροπος Διαφάνειας ενέκρινε τη μερική δημοσιοποίηση πληροφοριών για την προτεινόμενη έρευνα, λόγω του έντονου δημόσιου ενδιαφέροντος που περιβάλλει την υπόθεση. Ωστόσο, εξαιτίας του απόρρητου χαρακτήρα της σχετικής επικοινωνίας, η Αρχή ξεκαθαρίζει ότι δεν θα δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες ούτε θα προβεί σε οποιαδήποτε άλλη δημόσια τοποθέτηση επί του θέματος.