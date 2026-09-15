Φωτιά σε οικία στα Λιβάδια κατά τη διάρκεια εργασιών υγρομόνωσης

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε οικία στα Λιβάδια, στην επαρχία Λάρνακας, κατά τη διάρκεια εργασιών υγρομόνωσης σε ξύλινη οροφή. Για την τελική κατάσβεση χρειάστηκε μερική αποδόμηση της οροφής, μέρος της οποίας υπέστη εκτεταμένες ζημιές.

Σε ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αναφέρεται ότι η κλήση για την πυρκαγιά λήφθηκε στις 17:38.

Ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Λάρνακας Υπ/μου Ανδρέα Παπαδόπουλου με δύο πυροσβεστικά οχήματα και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 18:06, προστίθεται.

«Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών υγρομόνωσης σε ξύλινη οροφή, καλυμμένη με κεραμίδια».

«Για την τελική κατάσβεση της πυρκαγιάς, τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προχώρησαν σε μερική αποδόμηση της οροφής. Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, μέρος της οροφής υπέστη εκτεταμένες ζημιές», καταλήγει η ανακοίνωση.