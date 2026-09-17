Η Αρχή κατά της Διαφθοράς προχωρεί τελικά σε έρευνα για το μαύρο βαν

Αποφασισμένη να προχωρήσει στη διενέργεια έρευνας για το μαύρο βαν είναι η Αρχή κατά της Διαφθοράς.

Μετά την παραδοχή του Γενικού Εισαγγελέα, Γιώργου Σαββίδη, ότι η πτυχή που αφορά την εμπλοκή του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη, και συγκεκριμένα οι καταγγελίες περί σύγκρουσης συμφερόντων, δεν αποτέλεσαν αντικείμενο διερεύνησης από τον ποινικό ανακριτή Ηλία Στεφάνου, διαμορφώθηκαν οι προϋποθέσεις για την Αρχή κατά της Διαφθοράς να εξετάσει εκ νέου το συγκεκριμένο ζήτημα. Και αυτό προτίθεται να πράξει.

Ωστόσο, όπως πληροφορούμαστε, η Αρχή δεν θα περιοριστεί στην πτυχή που αφορά τον Σάββα Αγγελίδη, καθώς πρόθεσή της είναι να επεκτείνει το πεδίο της έρευνάς της σε όλα ανεξαιρέτως τα περιστατικά που συνδέονται με την υπόθεση του μαύρου βαν και τα οποία δεν έτυχαν διερεύνησης το 2021 από τον ποινικό ανακριτή. Μεταξύ αυτών είναι, για παράδειγμα, τα πρόσφατα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν στην Ελλάδα, όπου οι ίδιοι πρωταγωνιστές καταδικάστηκαν για υποκλοπές τηλεφωνικών συνδιαλέξεων πολιτικών προσώπων, υπουργών, βουλευτών και άλλων αξιωματούχων του ελληνικού κράτους. Μεταξύ των καταδικασθέντων είναι και ο ιδιοκτήτης του μαύρου κατασκοπευτικού βαν και πρώην πράκτορας της Μοσάντ, Ταλ Ντίλιαν.

Οι καταδίκες στην Ελλάδα αποτελούν νέο δεδομένο σε σχέση με την προηγούμενη διερεύνηση στην Κύπρο και ενίσχυσαν το ενδιαφέρον για επανεξέταση επιμέρους πτυχών της υπόθεσης.

Θα ζητηθεί γνωμάτευση

Προτού, ωστόσο, γίνουν οποιεσδήποτε ενέργειες για την έναρξη της έρευνας για το μαύρο βαν, κρίθηκε σκόπιμο να ζητηθεί από την Αρχή κατά της Διαφθοράς γνωμάτευση από δικηγορικό γραφείο σχετικά με το άρθρο 10 της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της. Και αυτό, καθώς υπάρχουν διιστάμενες απόψεις ως προς το πότε μια έρευνα της Αρχής κατά της Διαφθοράς μπορεί να τερματιστεί λόγω παράλληλης ποινικής έρευνας.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 10 του περί της Σύστασης και Λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμου προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατά την οποία έχει αρχίσει ποινική έρευνα από την Αστυνομία ή από ποινικό ανακριτή για πράξη διαφθοράς που εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Αρχής, η τελευταία, κατόπιν ενημέρωσης από τον Γενικό Εισαγγελέα, δεν αρχίζει ή τερματίζει οποιαδήποτε παράλληλη ενέργεια. Παράλληλα, η Αρχή έχει το δικαίωμα να ζητά και να λαμβάνει ενημέρωση από τον Γενικό Εισαγγελέα για την πορεία των συγκεκριμένων υποθέσεων.

Στην υπόθεση, όμως, του μαύρου βαν η ποινική έρευνα έχει ολοκληρωθεί εδώ και τέσσερα χρόνια. Ως εκ τούτου, η επίκληση του άρθρου 10 για τον τερματισμό, πριν καν αρχίσει, της έρευνας της Αρχής για το μαύρο βαν εκτιμάται από νομικούς κύκλους ότι ενδεχομένως δεν ήταν ορθή.

Νομικοί κύκλοι εκτιμούν ότι η κείμενη νομοθεσία απαγορεύει τη διεξαγωγή παράλληλων ερευνών και όχι τη διενέργεια έρευνας από την Αρχή κατά της Διαφθοράς μετά την ολοκλήρωση της ποινικής έρευνας. Αυτό ακριβώς το ζήτημα επιχειρεί να ξεκαθαρίσει η Αρχή κατά της Διαφθοράς, καθώς η γνωμάτευση αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς και για μελλοντικές υποθέσεις που θα κληθεί να χειριστεί.

Άλλωστε, υπάρχει και το προηγούμενο στην υπόθεση Μαρίνου Σιζόπουλου, όπου η Αρχή κατά της Διαφθοράς προχώρησε σε δική της έρευνα μετά την ολοκλήρωση της ποινικής έρευνας και αποκάλυψε νέα στοιχεία, τα οποία δεν είχαν εντοπιστεί από την Αστυνομία και τη Νομική Υπηρεσία, με αποτέλεσμα να προκύψουν νέα δεδομένα για την υπόθεση, η οποία είχε προηγουμένως κλείσει.