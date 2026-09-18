«Εξετάστε τα στοιχεία»: Μητέρα ζητά ανεξάρτητη έρευνα για υπόθεση στο Οικογενειακό Δικαστήριο Πάφου

Μια μητέρα δύο ανήλικων παιδιών ζητά την άμεση διεξαγωγή ανεξάρτητης δημοσιογραφικής έρευνας σχετικά με την υπόθεσή της ενώπιον του Οικογενειακού Δικαστηρίου Πάφου, ενόψει της επόμενης ακρόασης που έχει οριστεί για τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2026.

Η Chrystalla Dos-Santos, Πορτογαλίδα και Κύπρια πολίτης, υποστηρίζει ότι η υπόθεση εγείρει ευρύτερα ζητήματα σχετικά με τη γονική φροντίδα, τον ρόλο των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, την προστασία παιδιών με πρόσθετες ανάγκες, καθώς και τη διαχείριση υποθέσεων στις οποίες υπάρχει ιστορικό διαδικασιών που σχετίζονται με ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, είναι η βασική καθημερινή φροντίστρια των δύο παιδιών της, ηλικίας έξι και τεσσάρων ετών, καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Αναφέρει ότι έχει την ευθύνη για την καθημερινότητά τους, τη σχολική τους φοίτηση, τα ιατρικά ραντεβού, την εξειδικευμένη φροντίδα, τη φαρμακευτική αγωγή, την εκπαιδευτική υποστήριξη και τις καθημερινές τους ανάγκες.

Όπως υποστηρίζει, και τα δύο παιδιά έχουν διαγνωστεί με ΔΕΠ-Υ (ADHD), ενώ αντιμετωπίζουν και πρόσθετες αναπτυξιακές και εκπαιδευτικές ανάγκες που απαιτούν σταθερότητα, επίβλεψη και επαγγελματική υποστήριξη.

Αναφορές σε πιθανή απομάκρυνση των παιδιών

Η μητέρα αναφέρει ότι έχει επανειλημμένα προειδοποιηθεί, σύμφωνα με την ίδια, πως σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία με τον πατέρα των παιδιών, ενδέχεται να υπάρξει εμπλοκή των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας ή ακόμη και απομάκρυνση των παιδιών από τη φροντίδα της.

Η ίδια εκφράζει έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο αυτό και ζητά να εξεταστεί ανεξάρτητα κατά πόσο ο τρόπος διαχείρισης της υπόθεσης είναι σύμφωνος με το συμφέρον των παιδιών και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

Παράλληλα, αναφέρεται σε ιστορικό διαδικασιών μεταξύ των δύο γονέων που σχετίζονται με περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, υποστηρίζοντας ότι το συγκεκριμένο στοιχείο θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση της υπόθεσης.

Η μητέρα διευκρινίζει ότι δεν ζητά από τα μέσα ενημέρωσης να υιοθετήσουν τους ισχυρισμούς της, αλλά να εξετάσουν τα διαθέσιμα στοιχεία και να αναζητήσουν τις θέσεις όλων των εμπλεκόμενων πλευρών.

Στο επίκεντρο και η οικονομική επιβάρυνση

Ένα ακόμη ζήτημα που θέτει αφορά το οικονομικό κόστος της παρατεταμένης δικαστικής διαδικασίας.

Όπως αναφέρει, η υπόθεση έχει συνεπάγεται συνεχή δικηγορικά έξοδα, κόστος για έγγραφα και επαγγελματικά ραντεβού, μετακινήσεις, καθώς και έξοδα που συνδέονται με τις ιατρικές και εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών.

Υποστηρίζει ότι, ως μητέρα δύο μικρών παιδιών με πρόσθετες ανάγκες, δυσκολεύεται να συνεχίσει να καλύπτει επ’ αόριστον το κόστος μιας ολοένα πιο σύνθετης δικαστικής διαδικασίας.

Για τον λόγο αυτό ζητά από δημοσιογραφικό οργανισμό να εξετάσει την υπόθεση χωρίς οικονομική επιβάρυνση για την ίδια, με στόχο να διαπιστωθεί εάν προκύπτει ζήτημα ευρύτερου δημοσίου ενδιαφέροντος.

Η μητέρα δηλώνει ότι μπορεί να διαθέσει άμεσα προς δημοσιογραφική εξέταση σειρά εγγράφων, μεταξύ των οποίων: αποφάσεις και αιτήσεις του Οικογενειακού Δικαστηρίου, ένορκες δηλώσεις και καταθέσεις, αλληλογραφία με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, ιατρικές και εξειδικευμένες εκθέσεις, σχολικά και εκπαιδευτικά αρχεία, χρονολογικά αρχεία επικοινωνίας και περιστατικών, γραπτές επικοινωνίες και μηνύματα WhatsApp, έγγραφα που αφορούν προηγούμενες διαδικασίες σχετικές με ενδοοικογενειακή βία, έγγραφα σχετικά με διατροφή και άλλες δικαστικές διαδικασίες, καθώς και στοιχεία που, σύμφωνα με την ίδια, καταδεικνύουν την οικονομική επιβάρυνση από τις διαδικασίες.

Παράλληλα, δηλώνει ότι είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με δημοσιογράφους ώστε να προστατευθεί η ιδιωτικότητα των δύο ανήλικων παιδιών και να δημοσιοποιηθούν μόνο οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εξέταση της υπόθεσης.

Η επόμενη ακρόαση της υπόθεσης έχει οριστεί για τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2026, στο Οικογενειακό Δικαστήριο Πάφου.

Η υπόθεση αναφέρεται ως Αίτηση αρ. 36/2025 (I-JUSTICE). Η μητέρα ζητά από δημοσιογράφους και ερευνητές να εξετάσουν, μεταξύ άλλων, κατά πόσο η συγκεκριμένη υπόθεση αντικατοπτρίζει ευρύτερα ζητήματα που αφορούν: τις γονικές διαφωνίες και την πιθανότητα κρατικής παρέμβασης, την προστασία παιδιών με πρόσθετες ανάγκες, τον τρόπο με τον οποίο συνεκτιμώνται ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας σε υποθέσεις επιμέλειας, τον ρόλο των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας στις οικογενειακές διαφορές, την οικονομική επιβάρυνση των γονέων από παρατεταμένες δικαστικές διαδικασίες και την πρόσβαση οικογενειών σε ανεξάρτητη υποστήριξη όταν αδυνατούν να καλύψουν τα συνεχιζόμενα νομικά και επαγγελματικά έξοδα.

Η ίδια τονίζει ότι δεν ζητά από τα μέσα ενημέρωσης να πάρουν θέση υπέρ της, αλλά να εξετάσουν ανεξάρτητα τα στοιχεία, να επικοινωνήσουν με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και να διαπιστώσουν εάν υπάρχουν ζητήματα που χρήζουν δημόσιας διερεύνησης.