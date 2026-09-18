Νέος αγωγός στη νεκρή ζώνη θα φέρνει 20.000 κυβικά μέτρα επεξεργασμένου νερού ημερησίως

Σημαντική εξέλιξη για την αναβάθμιση των υποδομών αποχέτευσης της επαρχίας Λευκωσίας, αλλά και την αξιοποίηση ενός πολύτιμου υδατικού πόρου αποτελεί η έναρξη υλοποίησης του έργου «Τrunk 1 Sewer Reconstruction – UΝ Buffer Zone», γράφει ανακοίνωση του ΕΟΑ Λευκωσίας.

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι το έργο αφορά την ανακατασκευή του υφιστάμενου κεντρικού αγωγού μεταφοράς λυμάτων, μήκους περίπου 700 μέτρων, ο οποίος διέρχεται εντός της νεκρής ζώνης και αποτελεί συνέχεια του αγωγού που βρίσκεται επί της οδού Μάρκου Μπότσαρη προς το Δικοινοτικό Εργοστάσιο Επεξεργασίας Λυμάτων Λευκωσίας (ΔΕΕΛΛ) στη Μια Μηλιά.

Ιδιαίτερη σημασία αποτελεί η παράλληλη τοποθέτηση αγωγού για τη μεταφορά τριτοβάθμια επεξεργασμένου νερού, από το ΔΕΕΛΛ προς τις περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας για αρδευτικούς σκοπούς, παρέχοντας τη δυνατότητα μεταφοράς έως και 20.000 κυβικών μέτρων επεξεργασμένου νερού ημερησίως.

Σημειώνεται ότι η εναρκτήρια συνάντηση και επιτόπια επισκόπηση του έργου πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, με τη συμμετοχή όλων των βασικών εμπλεκομένων φορέων.

Η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου προϋπολογιζόμενης δαπάνης ύψους €1.967.499, υπογράφηκε στις 25 Αυγούστου 2026 μεταξύ του UNDP και της ΙΚΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΤΔ.

Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν σε περίπου δύο μήνες, αναφέρει ο ΕΟΑ, αφού έχουν παραληφθεί τα απαιτούμενα υλικά και αγωγοί. Η διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, ανέρχεται σε τέσσερις μήνες, με την ολοκλήρωση του έργου να υπολογίζεται περί το τέλος Φεβρουαρίου 2027.

Σημειώνεται επίσης ότι το συγκεκριμένο έργο αποτελεί συνέχεια της προσπάθειας που ανέλαβε ο ΕΟΑ Λευκωσίας το 2025, για την αντικατάσταση του κεντρικού αγωγού λυμάτων από το τέρμα της οδού Μάρκου Μπότσαρη, παρά τη βιοτεχνική περιοχή Λευκωσίας, μέχρι το ΔΕΕΛΛ στη Μια Μηλιά.

Με πρωτοβουλία του ΕΟΑ Λευκωσίας, προστίθεται, προέκυψε η εγκατάσταση αγωγού επιστροφής επεξεργασμένου νερού μέχρι και το ανάχωμα της οδού Μάρκου Μπότσαρη. Ο αγωγός θα έχει δυνατότητα μεταφοράς έως 20.000 κυβικών μέτρων επεξεργασμένου νερού ημερησίως, το οποίο θα αξιοποιείται για σκοπούς άρδευσης – μια προσέγγιση που συνάδει με τους στόχους του Οργανισμού για βιώσιμη ανάπτυξη και κυκλική οικονομία, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας.

Η υλοποίηση του συνολικού έργου ενισχύει την αξιοποίηση της υφιστάμενης δυναμικότητας του Δικοινοτικού Εργοστασίου, όπως σημειώνεται, την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, την αναβάθμιση των υποδομών αποχέτευσης της επαρχίας Λευκωσίας και ταυτόχρονα αποτελεί ένα ουσιαστικό παράδειγμα της σημασίας του συντονισμού των αρμόδιων φορέων και της συνεργασίας μεταξύ των δύο κοινοτήτων, με επίκεντρο το δημόσιο συμφέρον.

Πηγή: ΚΥΠΕ