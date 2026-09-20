Από το πράσινο μέχρι το κυκλοφοριακό: Όσα θέλουν να αλλάξουν οι Λευκωσιάτες στην πόλη τους

Μια διαφορετική Λευκωσία, πιο συμπαγή, με περισσότερο πράσινο, καλύτερες δημόσιες συγκοινωνίες και μεγαλύτερη αξιοποίηση της γης που βρίσκεται ήδη μέσα στον αστικό ιστό, περιγράφουν οι απόψεις των δημοτών που καταγράφηκαν στις δύο δημόσιες διαβουλεύσεις για την αναθεώρηση του Τοπικού Σχεδίου της πρωτεύουσας. Οι εισηγήσεις που συγκέντρωσε ο Δήμος Λευκωσίας δεν αποτελούν αποφάσεις, ούτε δεσμεύουν τους μελετητές που θα ετοιμάσουν το νέο σχέδιο, ωστόσο δίνουν σαφή εικόνα για τα ζητήματα που απασχολούν όσους συμμετείχαν στη διαδικασία. Πού και πώς πρέπει να αναπτυχθεί η πόλη; Τι θα γίνει με τις μεγάλες ανενεργές εκτάσεις, πόσο χώρο θα έχει το αυτοκίνητο; Πώς μπορούν να ενισχυθούν οι δημόσιες μεταφορές και με ποιον τρόπο μπορεί να προστατευθεί η ταυτότητα των γειτονιών; Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην καλύτερη αξιοποίηση του χώρου που υπάρχει ήδη, την ώρα που η συζήτηση δεν φαίνεται να κινείται προς μια γενικευμένη επέκταση της πόλης, αλλά προς ένα μοντέλο πιο πυκνό και λειτουργικό, με περισσότερες χρήσεις κοντά στην κατοικία και...