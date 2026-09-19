Πτώση 15χρονης από τον τρίτο όροφο στη Λεμεσό: Την «έσωσε» η πέργολα - Πληροφορίες για κατανάλωση αλκοόλ

Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται 15χρονη, η οποία έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας στην περιοχή Νεάπολης, στη Λεμεσό, και κατέληξε στην οροφή ξύλινης πέργολας στο ισόγειο του κτιρίου. Οι ανακριτές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση.

Σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, πληροφορίες αναφέρουν ότι στο διαμέρισμα βρίσκονταν και άλλοι ανήλικοι, ενώ φαίνεται να είχε προηγηθεί κατανάλωση αλκοόλ.

Στο σημείο ανταποκρίθηκε ομάδα διάσωσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία προσέγγισε την ανήλικη και, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ασθενοφόρων, την τοποθέτησε σε φορείο ακινητοποίησης.

Ακολούθως, παραδόθηκε σε πλήρωμα ασθενοφόρου και μεταφέρθηκε στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η 15χρονη είναι εκτός κινδύνου, ενώ συνεχίζονται οι εξετάσεις για να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ